油塘大本型新引入機械人更新程序時「走佬」　保安撳停扶手梯截獲

油塘大本型發生機械人「走佬」事件。本周二（27日）有巿民在大本型商場2樓，發現一部機械人停在上行的扶手梯，有零件損毀跌出，而扶手梯已經停止運作，擔心事故中有人受傷。



房署回覆稱，機械人於更新程式時意外地走上扶手梯，已經隨即被截住，並正交由供應商維修檢查。



房屋署：商場本月中新引入 本地研發機械人

房屋署回覆稱，房屋委員會（房委會）轄下「大本型」商場於今年1月中首次引入並試行的一部由本地科技與創科公司研發的機械人，該機械人機身設有電子顯示屏，為顧客提供最新商場資訊。機械人會於商場營業時間內，在商場內地下中庭公眾地方的不同位置行走，並不時停留於指定位置緩慢旋轉，吸引顧客注意。機械人完成預設路線後，便會在同一層返回充電座充電，然後重複流程，直至商場營業時間完結。

在引入商場使用前，有關機械人已獲得歐盟的合格認證，並通過現場的安全測試。研發的本地科技與創科公司負責有關機械人於商場內的日常設定及運行，同時會派員監測機械人的運作情況。

機械人停在扶手梯上。（讀者提供）

機械人停在扶手梯上，有配件散落梯級。（讀者提供）

機械人於更新行走線時「出走」

事發於1月27日下午約4時，機械人供應商的技術人員在商場地下中庭的扶手電梯底部更新機械人的行走路線程序時，機械人意外地走上由地下中庭往二樓的扶手電梯，保安員隨即發現，並於地下扶手電梯入口處暫停其他顧客走上有關扶手電梯。而事發時，在意外進入扶手電梯的機械人前面有數名顧客正在有關扶手電梯上前往二樓，保安員在確認他們均全部安全抵達二樓並離開後，才按停扶手電梯及移走機械人。

由於機械人在進入扶手電梯後向前傾斜並跌倒，導致其較為脆弱的LED顯示面板撞向梯級繼而碎裂，因此扶手電梯便遺下了一些碎片。

事件中除了機械人出現損毀外，無人受傷，該扶手電梯亦沒有損壞，經扶手電梯承辦商檢驗運作正常後，已於當日下午約5時30分重開。該機械人已由供應商收回作詳細檢查，房署已責成供應商必須確保機械人安全運作，方可重新投入服務。另外，亦會進一步完善操作流程，包括為機械人重新規劃路線並設置感測器，阻止其靠近自動扶手電梯和升降機等潛在危險區域。此外，我們日後會安排機械人的各項維修保養，以及程序設定工作皆在指定的後勤工作區內進行，以避免意外發生。