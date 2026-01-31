屯門連環縱火｜11車焚毁　警案發8小時後拘兩巴籍男　續查動機

屯門昨日（30日）清晨發生連環縱火案。清晨5時03分，和田邨和彩樓對開共3部單車、1輛電單車及1架手推車遭焚毀。及至6時33分，距離和田邨200米外的寶塘下露天停車場內，共7部車同陷火海，包括私家車、的士及客貨車。消防趕赴將火撲熄，並相信兩宗火警有可疑。



警方表示，到場調查後發現現場有閉路電視鏡頭遭到破壞。在附近居民提供的閉路電視片段協助下，成功在案發後8小時內，將該兩名報稱無業的巴基斯坦籍男子（25歲及26歲）緝捕歸案，他們將被起訴刑事毀壞及縱火罪。據悉，現階段並無證據顯示案件與收地、黑社會或附近居民有關。警方正在調查兩男的動機。



警方在案發後8小時內，將兩名巴基斯坦籍男子緝捕歸案。警方檢取遭破壞的閉路電視鏡頭調查。（梁偉權攝）

屯門警區刑事調查隊第四隊督察張心怡交代案情指，屯門警區高度重視案件，並調派反黑組及情報組探員協助調查。探員在現場翻查大量閉路電視片段，並在附近居民提供的閉路電視片段協助下，迅速鎖定兩名涉案的非華裔男子。探員隨即採取拘捕行動，並成功在案發後8小時內，將該兩名男子拘捕歸案。

兩名被捕的巴基斯坦籍男子（25歲及26歲），分別持有香港身份證及行街紙，兩人均報稱無業。初步調查確認這兩名男子均與案件有關，警方今日稍後將起訴該兩名男子刑事毀壞及縱火罪。據悉，現階段並無證據顯示案件與收地、黑社會或附近居民有關；兩名被捕人並非居於案發地附近，相信兩人先後一同到兩個地點縱火；遭焚毀的車輛附近尋獲可疑灰燼，將會拾走化驗。

張心怡表示，是次能迅速將兩名涉案男子拘捕歸案，除有賴警員的努力及專業外，亦有賴熱心市民提供閉路電視片段，再一次彰顯警民合作的重要性。

縱火屬極嚴重罪行，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條規定，縱火罪最高可被判處終身監禁，大眾切勿以身試法。

屯門警區刑事調查隊第四隊督察張心怡交代案情。（梁偉權攝）

屯門昨日（30日）清晨發生連環縱火案。早上6時33分，塘亨路寶塘下、近和田邨一個露天停車場有7部車輛起火，包括私家車、的士及客貨車。火勢甚為猛烈，黑煙沖天，現場並曾傳出爆炸聲；消防接報派出一條喉及一隊煙帽隊撲救。火場約20米乘30米，10人自行疏散到安全位置，至早上7時15分救熄，無人受傷。

較早前於凌晨5時許，距離塘亨路約200米外的屯門和田邨和彩樓亦有車輛起火，共3部單車、1輛電單車及1架手推車焚毀。經初步調查，消防相信兩宗火警起因有可疑，人員認為兩案有關，列縱火一併交屯門警區刑事調查隊第四隊跟進。據了解，人員在現場未有發現自然起火原因。

屯門塘亨路寶塘下有多輛私家車起火。（網上圖片）

屯門塘亨路寶塘下有多輛私家車突起火。（讀者林先生提供）

從讀者提供片段可見，多部車在露天停車場起火，火勢甚是猛烈，並傳出一響爆炸聲，有私家車被燒至只剩下車架。

有私家車被燒至只剩車架，警方在場調查。（讀者林先生提供）

警方隨後在場調查，可見部份車輛嚴重焚毀，亦有車輛車窗碎裂，警員向車主了解，亦截查可疑人士問話，火警原因仍有待調查。

消防到場撲救，多輛私家車被燒毀。（蔡正邦攝）

私家車車頭被嚴重燒毀，車窗全部碎裂。（蔡正邦攝）

客貨車被燒毀，車身嚴重熏黑。（蔡正邦攝）

被波及的其中一部的士，車主就住火警現場附近，他事後落樓了解，並向記者表示，清晨時分聽到樓下傳來「霹靂啪啦」聲，其間亦有爆炸聲及居民的呼喊聲，查看下驚見停車場發生火警。他趕到現場時已被警方圍封，當時火勢未波及其的士：「見到兩個火頭，一頭一尾。」其中一個在其的士旁的私家車。

他續說，在此停車場泊車約2年，一直相安無事，治安良好，未聞有收「陀地」或破壞車輛的事情。不過租金不斷漲價，以前1000多元，自和田邨入伙後不斷加租，現時月租2500元。

火勢波及的車輛包括的士，其車身燒毀。（蔡正邦攝）

警員在場向可疑人士問話。（蔡正邦攝）