警灣仔放蛇打擊白牌車拘2男　1人涉藏毒等3宗罪

警方今（2日）在港島區喬裝乘客打擊私家車非法載客取酬，期間拘捕兩名32歲及34的男子，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」。32歲司機車上被搜獲少量懷疑毒品，同時涉「管有危險藥物」被捕。



港島總區交通部執行及管制組特遣隊督察葉頌朗講述行動，指警方港島總區交通部今（2日）在區內打擊非法載客取酬，俗稱「白牌車」的行動。行動中警員喬裝為乘客，分別在灣仔區登上2架私家車，到達目的地後，拘捕兩名分別32歲及34歲本地男司機，涉嫌以「利用汽車作非法出租或載客取酬用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」，他們已獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到，而涉案的兩架私家車亦被扣留檢驗。

警員在車尾箱檢獲大麻及其他吸毒工具。（翁鈺輝攝）

被捕的32歲男司機私家車上，被檢獲少量懷疑大麻，他同時涉嫌「管有危險藥物」被捕，檢獲的毒品市值有待點算。

經初步調查，警員在車尾箱檢獲大麻及其他吸毒工具，以涉嫌「販運危險藥物」罪名拘捕該名涉事的姓陳男司機（32歲）。（翁鈺輝攝）

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可判罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。

警方呼籲市民，出行時應選擇合法公共交通工具。如搭乘相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有保障。