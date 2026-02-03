有片｜梨木道的士司機「躺平」駕駛惹網民熱議　警票控不小心駕駛

有網民於上月28日在社交平台上載短片，拍攝到一輛的士在葵涌梨木道疑似「無人駕駛」，實則是司機拉低座椅躺着駕車，令車輛繼續向前駛，引來熱議。警方稱，經調查後今日（3日）向涉事司機發告票涉嫌「不小心駕駛」。



的士司機在駕駛座「躺平」，而的士仍向前行駛。（網上片段截圖）

警方稱，留意到近日網上流傳一段短片，顯示一輛市區的士於1月28日上午，在葵涌梨木道懷疑未有適當固定汽車制動器而讓車輛溜前。

新界南總區交通部人員主動對案件展開調查，人員今日（2月3日）票控一名51歲本地男司機涉嫌「不小心駕駛」，事件中並無人受傷。

根據《道路交通條例》，干犯不小心駕駛，最高可被判監禁6個月及罰款5,000元。

警方呼籲駕駛人士，不小心駕駛屬嚴重罪行，一經定罪，除會被罰款外，亦可能判處監禁，市民切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法行動，打擊其他交通違例事項，透過嚴厲執法確保道路暢通、保障市民安全，並提高道路使用者的安全意識。

的士司機在駕駛座「躺平」，只露出鴨舌帽的前端。（網上片段截圖）

事緣日前有網民拍攝到該的士在石蔭邨對開斜路疑似「無人駕駛」，上載短片並留言「躺平駕駛技能」，又在回應欄補充：「留意咗佢一陣㗎喇，佢喺隊尾已經係咁㗎啦」。

由於司機位空蕩蕩，驟眼看似無人駕駛，但細看下可見司機戴有鴨舌帽，疑似拉低座椅，身體幾乎平躺，僅露出帽尖，期間一度略為起身視察路況，這才確定是有駕駛者在車上。

的士向前駛了一段路，司機又起身觀察路況。（網上片段截圖）

網民紛紛留言批評「呢條斜路，咁恐怖」、「仲要係斜路先玩呢啲」，有網民怒轟是「危險駕駛」、「危害其他道路使用者」，忠告「請勿危害他人！」。

也有網民笑稱是參考賽車手，形容是「F1坐姿」、「Formula One 坐姿嚟㗎」、「人哋揸開F1唔通又話你知？」、「法拉利嘅角度」。有人更猜測「偷咗人哋架的士？怕俾人見到個樣？所以瞓低嚟揸車？」。