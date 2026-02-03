警搗觀塘工廈製毒工場　拘5男檢$490萬冰毒　兩人遭起訴周三提堂

警方毒品調查科人員昨日（2日）展開反毒品行動，在觀塘工廈搗破一個製毒工場，檢獲490萬元冰毒，並在現場及沙田一個屋苑，合共拘捕5名販毒集團成員。其中兩人明日（4日）上午在觀塘裁判法院提堂，其餘3人獲准保釋。



案件將明日（4日）在觀塘裁判法院提堂。（資料圖片）

警員昨早在觀塘一工業大廈內，截查4名本地男子，並搜查該大廈內一個由其中一名54歲被查男子租用的單位，檢獲約9.5公斤懷疑「冰」毒及一批懷疑製毒工具。人員遂分別以涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」拘捕該4名男子。

同日晚上，警方於沙田一私人屋苑內截查另一名31歲男子。調查顯示，他涉嫌同為販毒集團成員，並懷疑操控同案其他被捕人進行販毒活動。他涉嫌「串謀販運危險藥物」被捕。

其中兩名被捕人現正被扣留調查，當中在觀塘工廈被捕的54歲男子，將被暫控一項「販運危險藥物」罪、一項「製造危險藥物」罪及一項「串謀販運危險藥物」罪；在沙田屋苑被捕的31歲男子，則被暫控一項「串謀販運危險藥物」罪。案件將於明日（4日）上午在觀塘裁判法院提堂。其餘3名被捕人獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。