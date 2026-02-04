中環公廁警徽鴨舌帽漢偷拍擺上網　22歲男報案　警列投訴調查

中環一公廁發生偷拍事件。一名22歲姓林男子在網上社交平台Threads發文，指於本周日（1日）晚上10時在中環美輪街如廁時被人偷拍。事主形容偷伯者是一名「戴住頂香港警察嘅紀念品cap帽（鴨舌帽），胸口戴住個香港警察嘅紀念品pin（襟章）」的中年漢，當時該名中年漢從事主身後的廁格內走出，並走到其旁邊洗手，期間「不停向我張望，趁我轉身擦手時從斜掛包中拿出手機對我偷拍」。



事主即場喝止並要求刪除照片，對方聲稱自己「行錯廁所」，並口頭答應會刪除照片。後來事主竟發現該偷拍照被對方發布至社交平台，更配上猥褻誹謗文字，「意淫中一位女性走入公廁偷看他如廁的幻想故事」，並形容留長髮的事主為「長髮披肩、白淨『四眼妹』」。事主隨即向警方及個人資料私隱專員公署求助。私隱專員公署回覆《香港01》查詢表示，正按既定程序跟進事件。



網上社交平台Threads一名男網民發文，指於本周日（1日）晚上被人在中環美輪街如廁時被人偷拍，對方及後竟將照片公開發布並配上意淫文字。（網上截圖）

該名中年偷拍漢在社交平台Facebook自稱姓薛，他公開發布相關照片，並配上猥褻文章，聲稱「自己喺男廁小便期間，見到隔籬洗手位有個長髮披肩、白淨『四眼妹』」等，又稱對方對他作出窺淫，強調相中人士為一名女子。

從他上載的照片中可見，現場為公廁，左邊拍照男身穿藍色恤衫、頭戴有警察徽章的鴨嘴帽、拿着手機鏡子拍照，並拍下右邊留長髮的男網民。事主先後到中區警署及深水埗警署報案，並同時向往私隱專員公署求助。

記者查看偷拍漢Facebook， 發現他於周二（3日）下午表示已刪除兩則有關中環公廁偷拍事宜的帖文，並留言聲稱自己沒料到事主為男性，並留下猥褻文字。

警方回覆《香港01》查詢，指中區警區2月2日接獲一名男子報案，指其於中區美輪街一公廁被一名男子以手提電話拍攝，該照片其後於網上流傳，遂報警求助。人員接報後展開調查，確定該拍攝男子並非警務人員，案件不涉及刑事成分，列作「投訴」。

個人資料私隱專員公署回覆查詢指，於2月2日接獲一宗相關投訴，公署正根據既定程序跟進事件。