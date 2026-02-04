1989年龍蝦灣謀殺案疑犯落網　酒樓侍應遭4男五花大綁　埋屍沙灘

一名姓梅62歲男子，涉嫌與本港一宗謀殺案有關，潛逃37年，本周一（2月2日）在泰國曼谷落網，稍後將被安排引渡回港。原來他涉及1989年轟動一時的龍蝦灣五花大綁案，案中一名當時26歲的酒樓侍應，因被指是「二五仔」，遭人毒打後綑綁並埋屍沙灘。案中涉及4名疑犯，其中兩人罪成判囚，一人無罪釋放，其餘一人正是被指為主謀的梅男。



1989年龍蝦灣命案轟案一時，圖為1989年9月2日的華僑日報報道。（資料圖片）

案發於1989年8月31日凌晨時分，一名當時在尖東任職酒樓侍應的26歲男子雷育才，遭4名男子誘騙到西貢龍蝦灣，遭連環毒打20分鐘，然後用尼龍繩反綁、以塑膠袋封頭，葬在沙灘一個洞中，導致窒息死亡。同日下午1時許，死者屍體其後被兩名男女泳客發現，他們原本打算在沙灘執拾廢木以紮木筏之用，豈料在沙堆中發現死者俯伏，下半身被沙掩蓋，頭部被一個白色塑膠袋密封，雙手及全身被紅色尼龍繩團團綑住，於是報警。案件被揭發後轟動一時，傳媒以龍蝦灣五花大綁案為題追訪。

根據《華僑日報》1989年9月1日報道，案發於當年8月31日，起初警方未能確定死者身份。（香港公共圖書館資料庫）

根據《華僑日報》1989年9月1日及9月2日的報道指，案件初初被揭發時，警方尚未能確認死者的身分。因當年傳聞大鴉洲發生一宗兇殺案，疑涉及船民被殺害，但屍首未尋獲而無法證實事件，剛好在龍蝦灣發現這一具屍體，故警方懷疑兩案有關，需要核對死者指紋求證。

《華僑日報》其後引述消息，指案發當日凌晨，警方曾在西貢設置路障截查車輛，曾紀錄4名男子的姓名及相關資料，至下午揭發兇殺案後，警方立即懷疑該4名男子有可疑，展開追查。結果在8月31日晚上及9月1日凌晨，分別在旺角及土瓜灣，拘捕當時19歲姓孫男子及25歲姓蔡涉案男子。蔡男於1991年被判誤殺罪名成立而監禁8年，孫男則無罪釋放。

根據《華僑日報》當日的報道，死者是酒樓職工。（資料圖片）

至2000年，案發當年任職酒樓部長的疑犯楊國翔在內地落網，於深圳皇崗由內地公安交予港警接收，最終謀殺罪名成立，判囚終身監禁。

案情指，死者雷育才被指責是「二五仔」，誣陷他人行劫導致其入獄，楊國翔遂聯同梅耀強及另外兩人為友出頭。

事發日凌晨，死者雷育才遭人用車載往龍蝦灣，被四人圍毆教訓。其後他被綑綁用膠紙封口，遭輪流毆打20分鐘，更被人以鐵鏟拍打至不能動彈，最終埋於沙灘下。驗屍證實其致命原因是窒息，且頭骨破裂，有四吋長傷口，腦部受損。

楊國翔在案發後翌日，自新聞報道得知屍體被發現，便立即逃離香港，經澳門往廣州，逃亡時曾去過泰國和越南，再返家鄉番禺，最終在2000年5月在內地被捕。被告聲稱與死者互不相識，無意殺人，當時只是想替同學梅耀強出氣，教訓死者，詎料釀成兇案。

梅男在曼谷落網。《泰國日報》》圖片