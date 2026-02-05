招黑工偽身份證每張收$3200　藏鞋底過關到港　跨境集團119人被捕

香港入境處聯同內地執法機關搗破並成功瓦解一個跨境偽證集團，共拘捕119人，包括兩名集團主腦及骨幹成員。集團以偽造身份證、提供宿舍及協助求職的一條龍服務作招徠，透過手機通訊應用程式開設群組，吸引內地居民來港打黑工。每張偽造香港身份證收取港幣3200元，宿舍床位則每月收費1600至1800元不等，集團收益估計涉及港幣2000萬元，是次偽造身份證數目及拘捕人數屬同類型案件的最多。



人員檢獲偽造香港身份證。（翁鈺輝攝）

入境處高級首席入境事務主任（執法）鄧家輝陳述案情，指去年10月至今年1月，入境處聯同廣東省公安廳出入境管理總隊及珠海市公安出入境管理部門展開聯合行動。去年8月，內地執法機關發現一個跨境偽證集團，集團透過手機通訊應用程式開設群組，招攬內地居民來港非法工作。犯罪集團以安排偽造身份證、提供宿舍及協助求職的一條龍服務作招徠，吸引內地居民來港打黑工。

集團將製成的證件寄送到內地不同地方，安排成員在收件後，再從內地親身運送證件到港，他們會將證件收藏在鞋底等隱秘地方，企圖避開口岸執法人員檢查。當內地居民來港後，集團成員分發偽造的身份證予他們，並向他們提供宿舍及協助他們使用偽造身份證求職。每張偽造香港身份證收取港幣3200元，而在港提供的宿舍床位，每月收費1600至1800元不等。

去年11月，經過粵港執法機關緊密的情報互換及分析，入境處調查人員成功鎖定一批懷疑在港非法工作的人士及其身份，由於他們的流動性極高，經常往返兩地，大大增加調查難度。人員對他們的記錄及活動軌跡進行深入分析，成功在短時間內鎖定多個懷疑黑工宿舍及工作地點，人員留意到宿舍門外裝有閉路電視，相信用作防範巡查。

入境處隨即作出嚴密部署，展開代號銳鋒行動。行動中，人員突擊搜查全港38個目標地點，包括16個住宅單位及22個工作地點，拘捕102人，包括31男71女，年齡介乎32至74歲，當中包括兩名集團主腦及骨幹成員；83名懷疑非法勞工及涉嫌人士及17名涉嫌聘用非法勞工的僱主。人員在集團其中一名主腦操控的黑工宿舍內，搜獲超過20張偽造香港身份證，該批證件收藏在隱蔽地方，例如夾在書本內或藏在奶粉罐內。行動中共檢獲40張偽造香港身份證及24張偽造香港身份證的副本。

黑工抵港後主要從事飲食業，做麵包師傅或者藥房雜工等。行動仍然繼續進行中，不排除更多人被捕。

偽證集團運作一年

此外，內地執法機關搗破兩個製作偽證據點，拘捕17人，檢獲3台偽證製作設備。

調查初步估計跨境集團在兩地運作已有一年，內地黑工以遊客身份來港，並從事洗碗、清潔工、麵包師傅、藥房雜工等。

鄧家輝指出，偽造身份證由同一集團生產，質素及造工十分差劣，甚至有部份身份證表層出現破爛，欠缺防偽特徵。真正的香港身份證的右上角及左下角有觸覺浮雕特徵，分別有「香港」及「Hong Kong」字樣，反之偽造身份證觸覺浮雕特徵相當粗糙及不完整，背面欠缺防偽紫外綫圖案。在紫外綫照射下，真正的身份證會顯示出彩色維港、青馬大橋及煙花圖案。另外，真正身份證背面的三角形光學變色油墨圖案，會隨着觀察角度轉變而變成紅色或綠色，偽造身份證則沒有此效果，兩者有明顯差別，市民只要細心觀察就可以分辨真偽。

入境處未來會與內地執法部門保持緊密聯繫，加強情報交流，務求打擊整條犯罪鏈，同時會繼續加強巡查黑工熱點，打擊非法勞工及其僱主，保障本地工人的就業機會及維護社會秩序。