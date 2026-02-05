泰國抵港行李藏逾$90萬大麻花和私煙　海關機場拘47歲男旅客

海關表示，本周四（5日）在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件，共檢獲約4.5公斤的懷疑大麻花，估計市值約90萬元，以及81支未完稅香煙，拘捕一名47歲男旅客。



涉案男旅客本周四（5日）從泰國蘇梅飛抵本港，關員為他清關時，在其行李中發現約4.5公斤的懷疑大麻花和81支未完稅香煙，遂把他拘捕，案件仍在調查中。

海關檢獲約4.5公斤的懷疑大麻花，估計市值約90萬元，以及81支未完稅香煙。（海關提供）

海關稱，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑販毒活動。