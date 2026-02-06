新油麻地公眾貨物裝卸區　躉船金屬物料起火　消防海陸兩路射水

新油麻地公眾貨物裝卸區發生船隻起火事故。周五（6日）凌晨4時許，消防接獲報案指，一艘停泊在海輝道38號新油麻地公眾貨物裝卸區對開的躉船上，有一批回收金屬物料正在冒煙起火。消防接報後列作「二級船火」規格動員，多輛消防車及滅火輪分別從海陸兩路趕至現場，發現船隻冒煙及起火，立即開喉灌救。



躉船上有一批金屬貨物在冒煙起火。（消防處facebook圖片）

及至清晨6時半，火警仍在撲救中。就現場所見，消防滅火輪開喉射水、陸上的消防泵車亦啟動其中攻喉筆，向船隻噴水灌救，消防經初步調查後，相信案件不涉及刑事成份。案件中，暫時無人受傷及毋須疏散。

消防循海陸兩路射水灌救。(李家傑攝)

消防處表示，今日（6日）凌晨4時19分接獲報告，指新油麻地公眾貨物裝卸區發生火警。消防人員正進行滅火行動。如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉門窗及保持鎮定。

本月1日凌晨時份，一艘停泊在新油麻地公眾貨物裝卸區的躉船突然冒煙起火，消防初步相信回收金屬物料起火肇禍，警方當時亦接獲多個報案指，市民在上環一帶聞到強烈燒焦氣味，警員接報到場了解，發現無煙無火，懷疑燒焦氣味來自新油麻地公眾貨物裝卸區火場，改列「誤會」處理。而至於今次的火場位置，則與本月1日事件，大約相隔3、4個泊位，並非同一位置。