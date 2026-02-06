高利貸集團法定利息50倍放債　警拘28人　最細14歲淋油收數

警方於過去兩星期（1月26至2月5日）展開行動「壁烽」打擊高利貸及非法收數，以「無牌放債」、「以過高利率放債」、「浪費警力」、「刑事毁壞」及「刑事恐嚇」等罪拘捕22男6女（年齡介乎14至68歲），共偵破50宗案件。其中有案例，有借貸人獲批5萬元，但要付1.4萬元手續費，然後每星期還3,000元利息，利率高達2,400厘，比法定的48厘高出50倍。



警方新界南總區刑事部警司鄭則恒（中）、新界南總區反三合會行動組總督察顧文佳（右）及新界南總區防止罪案辦公室總督察曹世樑向傳媒簡報案情。（蔡正邦攝）

警方新界南總區刑事部警司鄭則恒稱，警方瓦解一個由黑社會操控的高利貸集團，高利貸以高於法定48厘利率借出貸款，又於凌晨時份致電999，虛報借貸人住所發生事故，透過刑事毀壞及刑事恐嚇等行為，迫令借貸人就範。

行動由1月26日至2月5日展開，拘捕22男6女，他們分別報稱地盤工人、技工、售貨員、侍應及學生等，涉及案件50宗，被捕人的罪名包括「無牌放債」、「以過高利率放債」、「浪費警力」、「刑事毁壞」及「刑事恐嚇」等。行動中人員檢獲銀行卡、借據、手提電話及現金等。

警方經調查，發現被捕14人中有3人是骨幹成員（25至68歲），負責招纜下線，用電話卡虛報及安排淋油等，又以「特快批核」、「免入息證明」誘使受害人借高利貸；另個有6人賣出或借出戶口，5人是傀儡戶口持有人。法團共操控8個傀儡戶口，處理約2,900萬元黑錢。

被捕人士中有3人未成年，當中最年幼一人只得14歲，他受金錢利誘收數淋紅油。警方呼籲年青人，切勿為「搵快錢」而參與非法活動，斷送前程。

警方打擊高利貸及非法收數行動拘捕28名男女，檢獲現金等證物。（蔡正邦攝）

犯罪集團打999虛報案件及淋紅油滋擾欠債人

鄭續稱，2025年11月下旬，999報案中心接到兩宗企圖自殺及家庭暴力案，兩案均報稱在新界南同一個住宅單位。警員到場調查後證實並無所述之事，而報案人亦失去聯絡。

警方深入了解後，發現住戶有無法償還的高利貸，單位亦曾被淋紅油恐嚇。警方隨即鎖定一個高利貸的無牌放債集團，相信它以虛報滋擾欠債人及其家人，令他們就範還錢。

由2025年8月至2026年1月，共有8宗同類型虛報案。鄭則恒警告，虛報即浪費警力是違法行為，一經定罪，最高可判囚6個月。而且虛報令真正有須要的巿民錯失獲救援的機會，行為卑劣。

高利貸集團利息高 遠超法定利率

鄭則恒同時指出，此高利貸集團利息相當高，以其中一個例子，借貸人獲批5萬元，但要付1.4萬元手續費，然後每星期還3000元利息，利率高達2,400厘，比法定的高出50倍。借貸人借錢後等同跌入陷阱，而且不斷被騷擾，只會陷入更嚴重的財困，得不償失。

新界南總區反三合會行動組總督察顧文佳顧講述案情稱，12名事主向該借貸集團借錢，事主急須現金，見面後提供身分證、住址證明及家人資料，即場有現金。由於這些事主本身的借貸記錄不好，這種低放款門欖的高利貸便成功引誘到他們。

其實當中有人貸款額不高，只是1萬元，借錢後要繳交2000元手續費，實收8000元，其後每月還利息2000元。事主誤以為每月還2000元不多，但其實這只是利息，未還本金。其年利率高達600厘，比法定高出13倍，直至他發現根本還不到錢，才驚覺跌入負債深淵。此時有人上門淋油、虛報等，令他就範還錢。

警方打擊高利貸及非法收數行動拘捕28名男女，檢獲一批借據。（蔡正邦攝）

新界南總區防止罪案辦公室總督察曹世樑稱，大部分涉事為住宅單位，事件對住戶本身及公共安全構成威脅。警方就此實行保安人員警覺行動，定期與保安公司分享罪案，又派員喬裝進入大廈，測試保安員有否截住登記出入。曹提醒巿民無論歹徒用任何藉口包裝，借出戶口已有可能觸犯洗黑錢罪，最高可判囚14年及罰款500萬元。巿民切勿心存僥倖，「唔知情」並非開脫的理由。謹記：唔租唔、借唔、唔賣；保護個人資料，包括戶口、身分證及地址證明。

警方打擊高利貸及非法收數行動拘捕28名男女，檢獲一批衣物作證。（蔡正邦攝）