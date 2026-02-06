上水塞車︱區議員分析北區發展致人車日增　冀基建落成改善交通

上水昨晚（5日）自7時許出現3小時大塞車，交通嚴重擠塞，包括雞嶺迴旋處附近一帶。有讀者指該區接連發生4宗車禍；警方則表示上水區昨晚7時許至8時許至少出現2宗車禍，導致多處出現車龍和人龍，直至晚上10時才陸續回復正常，居民叫苦連天。有網民甚至痛斥：「雞嶺迴旋處根本係反人類設計。」新界北立法會議員姚銘及北區區議員侯漢碩均指，隨著北區及北部都會區持續發展，相信未來車流及人流會逐漸增加，期望未來可興建更多大型基建、以及重組公共交通工具路線等相應措施，減輕區內交通壓力。



上水一帶多處昨晚（5日）大塞車。（threads）

新界北立法會議員姚銘提到上水廣場巴士及小巴站需要改善，指現時有過多巴士及小巴以此為終點站，他建議可以分階段將部分路線改至彩石邨作終點站，減輕上水廣場一帶交通負擔。姚亦建議粉嶺公路北行方向設轉乘站，令巴士車程縮短，減輕路面負擔。

至於公共交通工具，姚建議可進行路線重組。他舉例，指270A來往上水及尖東路線與港鐵路線相似，若路線得以重組，可以減輕交通車流。

姚銘提到，現時主要由上水新運路經雞嶺迴旋處往元朗方向的車流非常大，政府早前有研究報告建議增設一條繞道，由新運路直接跳過迴旋處去元朗方向。他希望政府能盡快將報告提交立法會並動工，因為交通擠塞問題不單影響區內居民，亦會延伸到公路，阻礙北部都會區發展。

新界北立法會議員、北區區議員姚銘建議分階段將部分路線改至彩石邨作終點站，減輕上水廣場一帶交通負擔。（資料圖片/盧翊銘攝）

北區區議員侯漢碩亦提到，大頭嶺迴旋處及雞嶺迴旋處為上水來往九龍、元朗、屯門，以及區內鄉郊地區的重要交通樞紐，加上區內多個大型陸續落成及入伙，例如彩石邨；另外區內亦不同發展工程正在進行，包括北區醫院擴建及古洞北發展等，令不論是公共交通工具、私家車甚至工程車同數量大增，侯形容兩個迴旋處「繁忙程度相當誇張」，交通意外亦更容易發生。

過去政府就上水交通進行不同優化工程，包括由粉嶺公路（東行）進入大頭嶺交匯處及雞嶺交匯處均設有專用左轉行車道、局部擴闊寶石湖路南行及粉嶺公路西行連接大頭嶺迴旋處的行車道等。

北區區議員侯漢碩相信只要未來大型基建能順利陸續落實，將大大改善北區交通。（侯漢碩Facebook相片）

侯漢碩指，雖然優化工程是有成效，但始終車流量越來越大，居住人口越來越多，抵銷了部分成果。不過現時仍有不少改善交通工程仍在進行中，他舉例，連接粉嶺公路西行線的寶石湖路行車天橋正在興建中，另外彩石邨隨後會落成公共交通交匯處，期望能將部分公共交通工具分流到該站作終點站，減輕上水廣場附近的巴士站和小巴站、及石湖墟內的交通壓力。

侯漢碩說北區屬早期發展地區，很多道路網路都要逐漸透過大型基建才能夠真正解決比較大的交通問題，他相信只要基建能順利陸續落實，將大大改善北區交通。

上水一帶多處昨晚（5日）大塞車，小巴站亦現人龍。（threads）

上水一帶昨晚（5日）大塞車。（threads）

昨日警方表示，晚上7時許及晚上8時許，上水區至少發生兩宗車禍，均位於寶石湖路，分別位於一橋面及近大頭嶺一巴士站。兩宗意外分別涉及私家車及小巴，私家車及輕型貨車，幸均無人受傷。

而運輸署則指，大頭嶺迴旋處、雞嶺迴旋處、上水掃管埔路、百和路、馬會道、彩園路、寶石湖路、新運路、新豐路及龍琛路一帶，交通擠塞，至晚上10時許，才陸續回復正常。