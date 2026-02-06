騙徒3平台放演唱會飛呃600萬　警拘156人涉269案　花三千竟失30萬

警方於1月12至30日展開「黑劍」行動，打擊網上購物騙案，拘捕156人，大部分為傀儡戶口持有人，牽涉269宗案件，騙取超過600萬元。警方表示，騙案主要發生在3個平台，分別為Carousell、Instagram及facebook。



騙徒主要在網上平台出售演唱會票及應援物品，其後誘騙買家到私人通訊軟件溝通，催促盡快入數，以避開平台保障買家的措施。其中一名受害人欲購買3,500元的門票，最終痛失30萬元。



警方打擊網上購物騙案行動「黑劍」，拘捕156人。（黃偉民攝）

269人被捕 126為傀儡戶口持有人 用網上平台上設局

行動中，警方一共拘捕108男48女（14至75歲）， 涉嫌干犯「以欺騙手段取得財物」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪行等。 他們牽涉269宗網購騙案，損失金額超過港幣600萬元。警方調查發現，相關收款戶口曾處理超過港幣2500萬元懷疑犯罪得益。被捕人士中，有126人是傀儡戶口持有人，大部分報稱為無業。警方相信犯罪集團利用部分市民想賺快錢的心態，招攬他們提供戶口，接收相關騙款。

網絡安全及科技罪案調查科總督察孫伊琪指，網罪科透過情報分析， 發現上述269宗的騙案當中，有大概一半案件，是由12名屬於5個組別的本地騙徒操作，他們部分為情侶及朋友身分。騙徒在網上平台上設局，聲稱出售一些熱門商品，包括演唱會門票或相關應援物品。

騙徒在網上平台上設局，聲稱出售一些熱門商品，包括演唱會門票或相關應援物品。（黃偉民攝）

騙徒放售演唱會飛 有人花$3500變失$30萬

警方形容，騙徒犯案手法簡單直接，利用消費者急於買到心儀物品及追求快捷便利的心態，不斷催促事主盡快轉帳，務求達到「搵快錢」目標。騙徒首先會在一些網購平台上，假扮成賣家，當受害人向他們表示有興趣交易時。他們便要求受害人轉移其他的通訊軟體，傾談交易細節，從而避過網購平台保障買家的措施。

其後，騙徒向受害人提供戶口號碼，叫受害人將相關款項盡快存入傀儡戶口。當受害人存錢後，騙徒便立即消失。受害人最終白白損失錢，亦得不到任何貨品。其中一宗騙案，受害人在社交平台購買兩張演唱會門票，受害人將3500元轉帳指定戶口。其後騙徒反覆用不同藉口，聲稱受害人轉帳不成功，並催促受害人多次轉帳，最終受害人損失港幣30萬元。

警方經情報分析及深入調查，在1月28日展開拘捕行動，在全港多個地點以「串謀詐騙」和「洗黑錢」罪名，拘捕8男4女 , 年齡介乎18至43歲。他們涉嫌128宗發生在2025年1月至9月的網購騙案，並利用了至少13個屬於自己，或其他傀儡戶口接收騙款行動中，警方檢獲多部手提電話作為證物。警方相信，行動已成功打擊了一批活躍於網購平台的騙徒。

去年2025年1至11月的期間，總共錄得網購騙案11,449宗，佔整體網上騙案45%，損失金額達港幣3億5千萬。而對比2024年同期，上升大概8%，但對比前一年上升27%，升幅明顯放緩。（黃偉民攝）

網騙趨勢升幅有所放緩 警去年成功移除超過10萬個騙徒帳戶及專頁

警方分析有關網購騙案趨勢，指去年2025年1至11月的期間，總共錄得網購騙案11,449宗，佔整體網上騙案45%，損失金額達港幣3.5億。對比2024年同期，上升大概8%，但對比前一年上升27%，升幅明顯放緩。

警方網絡安全及科技罪案調查科警司張巧儀相信，升幅放緩受警方執法行動影響，警方一直與相關平台交流情報，主動在網上平台識別及移除一些懷疑詐騙帳戶和相關的廣告貼文，以防使市民受騙。在2025年，警方已經要求相關平台成功移除超過10萬個，懷疑是騙徒所使用的帳戶及專頁。

警方分析受害人年齡層，約6成為30歲以下，發生騙案排名首三位的平台，為Carousell，Instagram及Facebook。（黃偉民攝）

騙案排名首三位的平台為Carousell，Instagram及Facebook

在網購騙案中，主要商品為演唱會的門票，佔相關案件63%，反映到騙徒擅長利用市民對熱門活動的渴求；其次為電子產品，佔9%。另外， 發生騙案排名首三位的平台，第一為Carousell，佔30%；其次為Instagram及facebook，分別佔25%和22%

而受害人的年齡分佈，在21至30歲的群組，高達44%，是主要的受影響群體，而31至40歲的群姐佔27%，11至20歲的青少年，則佔16%。因此，大概6成受害人均為30歲以下。

張巧儀指，年輕人容易受騙，與其生活和消費習慣有很大的關係，他們在網上消費和社交平台的活躍使用者，習慣了在網上購物及尋找優惠，因此容易接觸騙局。演唱會為他們高度關注的商品，而演唱會門票大多為限量發售，買家搶購時候容易比較心急，忽略查證與賣家交易的渠道。

警方指，買家搶購時候容易比較心急，忽略查證與賣家交易的渠道。（黃偉民攝）

警方指，2026年香港將舉行很多演唱會，包括本地歌手、外國歌手。警方呼籲主辦單位和歌手，盡量提醒樂迷要小心網上購票的騙案。而且農曆新年將至， 若市民利用網上平台辦年貨，最好透過官方銷售渠道，或信譽良好的平台購物。第二，在網上付款的時候，千萬不要將自己銀行戶口資料或者短訊驗證碼，透露給其他人。第三，盡可能選擇當面交易。在進行網上付款時候，盡量使用警方防騙伺服APP，輸入相關的收款戶口或者電話號碼，或者社交媒體帳號去評估風險。如果有懷疑應該立即終止交易。

警方提醒，「以欺騙手段取得財產」和「洗黑錢」為嚴重罪行，一經定罪最高可被判處監禁10年及14年，市民切勿以身試法。

網絡安全運動「守網季2026」 與學校機構企業合作宣傳

警方網絡安全及科技罪案調查科高級督察梁蒨怡表示，去年「守網季」活動，警方與各大政府吉祥物走訪各區，派發特色紀念品並傳播防騙知識。同期舉辦的「守網聯盟．電車漫遊」攝影比賽，更以 36隻政府吉祥物設計成主題電車，邀請市民用鏡頭捕捉網絡安全故事。而「守網聯盟」於今年1月16 日在Meta 香港辦公室舉辦的防騙工作坊，已吸引了超過 130 位來自60多個公私營機構的成員參與；

在去年10月，網罪科聯同教育局及數字政策辦公室推出「守網聯盟遊戲卡」。這套遊戲卡每張都包含真實案件與犯案手法，玩家透過組合卡牌進行攻防部署，以達做「寓教於樂」。目前，遊戲卡已在全港中小學推廣，警方將於今年1月至3月舉辦校際錦標賽，有近 100間中小學，超過15,000名學生參與。有關網上初賽已完成，分區賽將於本月舉行，總決賽則於3月在警察總部舉行，屆時選出最強的「守網大師」。

網罪科亦聯同澳門司法警察局、澳門教青局、香港教育局、資訊科技教育領袖協會等機構，於2025 年 10 月至 2026 年3 月舉辦「大灣區青少年人工智能及網絡安全挑戰賽」。入圍的 20 名學生將於為期三日兩夜訓練營的內進行決賽。

網罪科亦聯同香港互聯網註冊管理有限公司 (HKIRC) 及香港個人資料私隱專員公署 (PCPD) 舉辦「釣魚電郵演習」，演習吸引超過 300 間機構參與，期間機構所提供的電郵地址將不定時收到警方所發送的模擬釣魚電郵，以測試員工的網絡安全意識。當演習結束後，每個參與機構會收到一份報告，反映員工於處理可疑電郵的表現。

警方呼籲，市民下載更新版的「防騙視伏 App」，它加入了人工智能分析功能，及一系列新功能包括防騙資料庫自動更新、新增舉報種類，及熱門騙局排行榜，市民可以接收全面詐騙警示外，更可以透過「防騙視伏 App」舉報詐騙來電、網站及短訊。