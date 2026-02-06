長沙灣車火｜直擊最先起火貨車　目擊者：司機欲駛走救其他車無果

長沙灣魚類批發市場對開的欽明路，今午（6日）有多架車起火，兩人受傷，其中一人昏迷。有目擊者向《香港01》記者透露，一輛較小的貨車駛到現場停泊不久後便冒出濃煙，司機欲駛走免波及其他車不果，最終「火燒連環車」，更傳出多次爆炸聲。



長沙灣魚類批發市場對開的欽明路有多架車起火，現場影片可見，一輛車身較小的白色貨車最先起火，烈焰從車身兩邊噴出，其後波及其他車。（讀者提供）

《香港01》接獲讀者提供影片，見到停在路中心的一輛白色輕型貨車最先起火，烈焰從車身兩邊噴出，連續傳出最少3次「砰！」的疑似爆炸聲。火勢愈燒愈猛，火舌剛碰邊旁邊另一輛停泊的大貨車車頭，該車便馬上起火。

長沙灣魚類批發市場對開有多部車起火，濃煙沖天。（fb香港交通及突發事故報料區/Yin Tsoi）

現場所見，一輛停在路中心、較小型的貨車被燒至只剩支架，另外幾部停泊的貨車，前半部分亦嚴重焚毀。目擊者表示，該輛較小型的貨車停下未幾便開始冒煙，司機見狀打算駛走，以及波及其他車輛，惟該貨車已「撻唔着、開唔郁喇」，隨後濃煙愈來愈大並開始起火，更傳出幾次爆炸聲。

長沙灣魚類批發市場對開有多部車起火，消防到場灌救，最先起火的一部車燒剩支架，探員在場調查。（梁偉權攝）

被問到現場有沒有人嘗試救火，該名目擊者說：「救唔到呀，邊個救到，咁大火點救呀？又大煙又大火，啲煙你行埋去一吸咗你即刻都暈低啦！」他形容當時情況「立立亂」，見到有一人受傷，但仍清醒；他得悉有另一人受傷昏迷，表示驚訝。

長沙灣魚類批發市場對開有多部車起火，消防到場灌救，有車燒剩支架。（梁偉權攝）

事發在今午（6日）約3時22分，長沙灣魚類批發市場及長沙灣副食品批發市場對開的欽明路，有多架車起火，驚動多人報案。救援人員趕至，發現有8架車起火，到場動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，至下午3時44分將火救熄。現場有兩男受傷，其中一名姓曹（40歲）男子昏迷，被送往瑪嘉烈醫院搶救；另一名46歲男子則清醒被送往伊利沙伯醫院，送院時全面貼上敷料。

現場照片及影片可見，起火地點濃煙沖天，遠至西九文化區一帶、甚至港島均可清晰見到煙柱。警方正調查事件起因。

+ 4

長沙灣魚類批發市場對開有多部車起火，濃煙沖天，遠至港島亦可見到煙柱。（讀者提供）