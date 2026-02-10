屯門井頭村謀殺｜街坊聞驚慌吵鬧聲　死者女兒開房門揭父頭顱披血

屯門井頭中村一名63歲男子，昨日（9日）傍晚被發現倒斃家中床上，警方列謀殺案跟進，拘捕死者妻子。報案街坊憶述稱，聽到死者23歲女兒驚慌大叫：「阿媽！你做咩呀?」惟不獲回應，進入父親房間取物件，才驚見父親倒臥床上，頭顱已經被乾涸的血迹覆蓋「黑麻麻」，並發出臭味。



街坊又稱，死者妻子原定於昨日早上要到屯門醫院做腎石手術，但沒有前往，更晦氣地說：「橫掂都死，唔去呀！」

早上10時左右，死者遺體由仵工移送殮房。（翁鈺輝攝）

報案的街坊英姐稱，死者女兒23歲，據了解半工讀，早上外出自修。英姐憶述事件稱，昨日傍晚死者女兒放學回來，呼叫：「阿媽，你做咩呀？」英姐聽到傳來吵鬧聲，於是走到他們住所查看，當時死者妻子一臉呆滯。

死者女兒向英姐表示，母親本來早上要到屯門醫院做手術治理腎石，但沒有去。女兒引述母親說：「橫掂都死，睇嚟做咩吖！」

由於死者妻子神情有異，英姐隨即叫死者女兒替母親收拾衣物前往醫院，不料當女兒打開父親房門，卻見父親攤在床上，臉上滿佈乾涸的血，女兒即失聲驚叫。英姐查看下亦非常震驚，她形容：「成個頭黑麻麻，有嘢冚住個身......合埋眼嘅，乾晒，啲血滰（音瓊）咗。」地上有水和有血迹，隨即報警。

死者倒斃床上。（翁鈺輝攝）

英姐稱，死者與妻子關係不睦：「由個女出世，（妻子）都係同個女瞓，（死者）從來唔開房門。」只是未聞有爭吵聲傳出。

警方留守謀殺案現場。（翁鈺輝攝）

另有街坊稱，死者在百貨公司做清潔，由於生肖屬蛇，花名「水蛇」，是原居民，只是居所轉來轉去，現時單位屬於一位已離世的長輩，死者入住約6年。

有女街坊稱，昨日（9日）中午見過死者，並無異樣：「（死者）12點半返嚟屋企，同佢無講嘢，我去廁所，睇見佢行返嚟。」

警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 5742與調查人員聯絡。