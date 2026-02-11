私家車載紙箱偷運兩瀕危活鳥入境　男乘客深圳灣管制站被海關拘捕

海關昨日（10日）根據風險評估，在深圳灣管制站截查一輛入境私家車。經檢查後，人員在車上的一個紙箱內的鳥籠中，檢獲兩隻非法進口、懷疑屬受管制的瀕危物種活雀鳥，估計市值約1,400元。



行動中，人員拘捕車上一名男乘客。案件已轉交漁農自然護理署跟進。



行動中，人員檢獲兩隻非法進口、懷疑屬受管制瀕危物種活雀鳥，估計市值約1,400元。（海關提供）

根據《公眾衞生（動物及禽鳥）規例》，沒有有效健康證明書而進口禽鳥，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款2.5萬元。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑非法進口活禽鳥活動。