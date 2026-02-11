遠洋船及貨櫃藏$6800萬私煙　消防助爆暗格尋獲　海關拘8船長船員

海關分別於今年1月31日和2月4日，偵破兩宗大型私煙案，在南丫島海域截獲一艘遠洋貨船，及鎖定一個來自台灣的貨櫃，搜出1,522萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約6,800萬元，應貨稅值約5,000萬元。案件中，8名男子被捕，分別為一名船長及7名船員。



農曆新年將至，海關相信私煙集團意圖囤積大量私煙，以供應本地及海外市場；又指其中一宗案件的私煙藏在貨櫃暗格內，關員在消防用工具協助打開暗格起獲私煙。



海關在南丫島西北截獲一艘遠洋貨船，船上報稱僅有「吉櫃」，經消防用工具協助下檢獲私煙。（林振華攝）

遠洋貨船報稱僅載「吉櫃」惹懷疑 消防協助切金屬搜暗格

第一宗案件發生在今年1月31日中午，海關港口及海域科海域行動組人員配合稅收罪案調查科的部署，打擊大型海路私煙活動， 在南丫島西北面距離香港水界約5浬，截查一艘長60米、重約500噸的遠洋貨船，當時載有8個各40呎長的貨櫃。海關人員登船調查，船長只能提供船上其中4個貨櫃的資料，並聲稱有關貨櫃沒有載貨。

港口及海域科行動組高級督察葉卓培指，考慮到遠洋貨船經過長時間航行抵港，但竟然聲稱沒有運載任何貨物，海關認為該艘貨船來港目的相當可疑。人員檢查船上所有貨櫃，開櫃後見到的確沒有貨物，惟人員走進其中4個貨櫃時感覺不妥，經仔細量度後，發現4個貨櫃內的空間縮短約8呎，揭發貨櫃內藏有暗格，並在暗格起出大量私煙。

稅收罪案調查科接手調查案件，稅收調查第一組高級調查主任沈焜指，海關人員押送4個可疑貨櫃到屯門內河碼頭搜查。涉案貨櫃暗格金屬層板密度高，普通工具未能成功拆除，海關在消防處人員協助下，成功在4個貨櫃暗格內，搜出762萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約3,400萬元，應貨稅值約2,500萬元。行動中，一名船長及7名船員（21歲至59歲）被捕，船長已被落案控以一項「輸入未列艙單貨物」罪。

海關偵破兩宗私煙案，檢獲將1,522萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約6,800萬元，應課稅值約5,000萬元。海域科海域行動組高級督察葉卓培（左）及稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任沈焜（右）交代案情。（林振華攝）

台灣貨櫃報稱載有襪 X光掃描揭藏3400萬元私煙

第二宗案件發生在於上周三（2月4日），海關鎖定一個來自台灣的40呎長海運貨櫃，貨櫃報稱有790箱襪。貨櫃其後送到葵涌海關檢驗大樓檢查，X光影像顯示，近櫃門的貨物密度較其他部分低，顯示有機會收藏超過一種貨物，與報關貨物資料不符。關員打開貨櫃檢查後，發現第一層貨物的確為襪，用作掩飾放滿貨櫃其餘空間的私煙，最終檢獲760萬支懷疑未完稅香煙，市值逾3,400萬元，應貨稅值達2,500萬元。

海關指，不法分子企圖用魚目混珠的方法走私香煙，費盡心機去收藏私煙，以逃避偵查。以第一宗案件為例，走私分子不惜工本，利用貨櫃末端製造暗格，偽裝成「吉櫃」收藏私煙，更與另外四個真實「吉櫃」一同擺放，企圖「搏大霧」，實際上是枉費心機 。

海關搜出1,522萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約6,800萬元，應貨稅值約5,000萬元。（林振華攝）

海關相信農曆新年臨近，私煙集團意圖囤積大量私煙，供應本地和海外的市場。兩宗案件充分反映，香港海關從源頭打擊私煙的執法成效。海關會繼續以全方位的執法策略，從不同的層面打擊私煙的活動，包括跨境走私、儲存、分銷和販賣私煙。

海關重申，走私屬於嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物 ，最高可判罰款200萬元及監禁7年。另外，根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙，同樣可被判罰款200萬元及監禁7年。市民切勿以身試法。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。