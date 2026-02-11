北大嶼山公路車禍｜的士男乘客疑頂爆玻璃亡　43歲司機涉危駕被捕

北大嶼山公路今早（11日）發生奪命車禍，一輛的士沿機場方向行駛時，其間從後直撞一輛停泊在上址的箭嘴車，姓周（27歲）的士男乘客疑沒有扣上安全帶，頭部如「頂頭槌」般撞爆車頭玻璃，趴在車頭重創昏迷，送院搶救後不治。另外，涉事的士司機及工程車司機同告受傷，分別被送往瑪嘉烈醫院和北大嶼山醫院治理。



警方表示，經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕該名43歲姓楊男的士司機，他已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-1344與調查人員聯絡。



北大嶼山公路的士撼箭嘴車釀3傷。（Edwin Ying Fai）

事發在上午9時49分，一名43歲姓楊男子駕駛一輛的士，沿北大嶼山公路往香港國際機場方向行駛時，據報撞向一輛停泊上址的工程車。27歲姓周的士男乘客被拋出車外，頭部受傷，昏迷被送往北大嶼山醫院治理，於上午11時09分被證實死亡。的士司機手部受傷，而41歲姓楊男工程車司機腳部受傷，他們清醒分別被送往瑪嘉烈醫院和北大嶼山醫院治理。

現場消息指，箭嘴車停在快線進行工程，的士從後駛至撞落箭嘴車車尾。兩車司機均通過酒精呼氣測試，受輕傷送院；惟的士男乘客疑沒有扣上安全帶，頭部如「頂頭槌」般撞爆車頭玻璃，趴在車頭重創昏迷，送院搶救後不治。

據了解，死者任職工程公司，事發時正前往機場取文件。