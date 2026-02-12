洪福邨園圃打架｜男方為合格租戶　鋤頭婦佔用　房署：已發警告信

洪水橋洪福邨社區園圃上周日（2月8日）有兩名男女大打出手，鋤頭婦遭眼鏡男撳頭撞牆，事後分涉「普通襲擊」及「刑事恐嚇」被捕。



房屋署今日（2月12日）回覆查詢時表示，涉事地方屬社區園圃計劃，男方為有關種植位置的合資格使用者，女方則是當邨居民，但未能提供任何相關使用證明。該名男子當日因種植位置被他人佔用，與該名女子發生爭執。房署重申，絕不姑息任何暴力行為，亦已就女方佔用他人種植位置一事，向她發出警告信，若再犯會考慮拒絕她日後申請使用園圃。



案發在2月8日，婦人揮動鋤頭在園圃的小農地耕作時，一名戴眼鏡、身穿藍色上衣的男子怒氣沖沖趨近。（讀者提供影片截圖）

房署指，十分關注2月8日下午，於洪福邨社區園圃發生的爭執事件，重申絕不姑息任何暴力行為，會全力配合警方調查。當日下午約3時，洪福邨保安控制室接獲一名男士來電，報稱其早前獲編配的洪福邨社區園圃種植位置，被他人佔用。

保安員隨即到場了解，發現該名男士正因種植位置的使用問題，與一名女士發生爭執，遂要求他們出示社區園圃使用證，並確認該名男士方為有關種植位置的合資格使用者，該名女士是當邨居民，但未能提供任何相關使用證明。

保安員遂勸喻該名女士離開，惟雙方二人繼續爭執，即使在場的保安員嘗試調停，事件仍演變成肢體衝突，兩人最終由保安員成功分隔。屋邨辦事處已就該名女士違規佔用他人種植位置一事，向她發出警告信，若再犯會考慮拒絕她日後申請使用園圃。

房屋署續指，署方於2008年開始推行社區園圃計劃，鼓勵居民積極參與社區綠化，提升居民愛護環境的意識；並且把環保和綠化活動融入生活，提升居民對屋邨的歸屬感，加強社區凝聚力。過去近18年來，該計劃一直非常受街坊歡迎，每次開放申請都十分踴躍, 因此我們都盡量多提供場地讓更多居民體驗種植樂趣，感受收成的喜悅。

洪福邨設有1個社區園圃，為邨內的居民提供共55個、面積約2至3平方米的種植位置，從每日上午8時至晚上7時開放。園圃入口處有告示，提醒居民種植位置只供成功申請的居民使用，而成功申請的居民，只可使用其獲編配的種植位置，期間保安員會定時進行巡邏，並要求園圃使用者出示使用證，以核實身份。

兩人拉扯期間，鋤頭婦曾還擊摑向眼鏡男。（讀者提供影片截圖）

洪福邨居民及邨內的非牟利機構如有意使用社區園圃，可於每年1月及7月向屋邨辦事處提出申請。如申請人數多於可供使用的種植位置數量，屋邨辦事處會以抽籤形式進行分配，每名中籤的申請人可獲編配1個種植位置，每次使用期為5個月，費用全免。

洪福邨屋邨辦事處於去年12月底，於邨內張貼通告，邀請居民及非牟利機於就最新一期的社區園圃提出申請，至今年1月中截止期間，共接獲178份申請。屋邨辦事處於今年1月16日進行抽籤，並於同日發信通知所有申請人有關抽籤結果，隨後亦向中籤者發出社區園圃使用證。相關抽籤結果亦張貼於洪福邨各座大堂，方便申請人查閱。

眼鏡男將鋤頭婦推撞向欄牆，用手撳住其頭部撞牆。（讀者提供影片截圖）

事發在上周日（8日）下午3時24分，兩名男女涉使用園圃農地問題爭執，案中姓洪（49歲）男子聲稱鍾婦使用了其農地，遂剪毀其所種蔬菜；鍾婦返抵得悉後，怒極持鋤出言恐嚇，雙方即爆發衝突，最終動武收場。

警方經調查後，以涉嫌「刑事恐嚇」拘捕50歲姓鍾婦；洪男則涉「普通襲擊」被捕，交由元朗警區刑事調查隊第9隊跟進。