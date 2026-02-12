大埔寶馬狂亂駕駛｜涉毒女乘客穿制服　城巴：非工作時間　已停職

大埔今早（12日）發生狂亂駕駛案，一輛行車證過期的寶馬私家車，在林錦公路近坑下莆時避查，逃至大埔廣福迴旋處時，撞到一輛的士及一輛巴士，再後退撞向警車，兩名警員及的士女司機受傷。警方在寶馬檢獲懷疑含有依托咪酯（前稱太空油）的電子煙彈及一枝電子煙槍，拘捕姓譚（25歲）男司機及姓詹（24歲）女乘客。



現場所見，兩名被捕男女黑布蒙頭，涉案女乘客身穿城巴藍色外套制服。城巴回覆《香港01》查詢時證實，今日獲悉一名員工於非工作時間被警方拘捕。城巴非常重視員工紀律及操守，對任何違法行為絕不姑息，已即時暫停該名員工職務，並會配合警方調查。



涉案女乘客黑布蒙頭，當時身穿城巴藍色外套制服。（網上相片）

事發早上9時許，新界北總區執行及管制組人員巡經林錦公路近坑下莆時，發現該輛寶馬私家車懷疑行車證過期，遂上前截查。惟司機沒有按指示停車，警車尾隨至大埔廣福迴旋處時，寶馬企圖穿插前面一輛的士及一輛巴士，撞到兩車後倒車，再撞及一輛警車。

警員口頭警告不果，遂以警棍敲打車窗玻璃，內檢獲一粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈及一枝電子煙槍。經調查後，姓譚（25歲）男司機涉嫌「狂亂駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」及「管有危險藥物」被捕；詹女則涉嫌「管有危險藥物」被捕，均被扣留調查。

事件中，警車上2名男女警員，分別手指及手肘受傷；姓魏的士女司機（51歲）亦報稱頭暈，3人均清醒被送往那打素醫院治理。案件交由大埔警區刑事調查隊第三隊跟進。

從網上影片可見，有警員在涉事私家車內調查，兩男女黑布蒙頭、戴上手扣，在警員押解下受查。（馬路的事討論區/KC Yeung影片截圖）

寶馬私家車欲逃逸時，撞向前方的士及巴士。（蔡正邦攝）

私家車上一男一女黑布蒙頭被捕，女乘客當時身穿城巴藍色外套制服。（蔡正邦攝）

私家車上一男一女黑布蒙頭，被捕帶上警車。（蔡正邦攝）

緝毒犬奉召到場搜索。（蔡正邦攝）

大埔廣福迴旋處4車相撞。（馬路的事討論區/KC Yeung影片截圖）