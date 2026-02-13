有片｜粉嶺私家車衝紅燈　單車男遭撞飛骨折　南亞司機涉危駕被捕

粉嶺發生恐怖車禍。今日（13日）傍晚6時55分，一輛私家車沿沙頭角公路—龍躍頭段，駛往祥華邨方向。途至逸峯廣場對開燈位時，撞倒一名單車漢，38歲姓陳傷者腳骨折，幸仍清醒，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。一名29歲巴基斯坦籍持香港身分證的男司機，涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕，現正被扣留調查。



《香港01》 獲得案發一刻車cam片段，當時燈位剛轉為「綠公仔」，單車漢與多名途人隨即過馬路，途至接近一半、幾乎抵達中間的行人等候處時，一輛私家車突高速駛至衝紅燈，單車漢隨即被撞飛，凌空拋起360度打轉再墮地，倒臥路中。其他途人雖避過一劫，但均嚇至窒步後退；涉事私家車則駛前數十米始停下。在場候燈的cam車傳出男女聲驚呼：「嘩！Oh no‥‥‥報警啊！」



事發位置為沙頭角公路—龍躍頭逸峯廣場對開燈位。（讀者提供車cam片段截圖）