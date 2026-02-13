有片｜粉嶺私家車衝紅燈 單車男遭撞飛骨折 南亞司機涉危駕被捕
撰文：凌逸德
出版：更新：
粉嶺發生恐怖車禍。今日（13日）傍晚6時55分，一輛私家車沿沙頭角公路—龍躍頭段，駛往祥華邨方向。途至逸峯廣場對開燈位時，撞倒一名單車漢，38歲姓陳傷者腳骨折，幸仍清醒，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。一名29歲巴基斯坦籍持香港身分證的男司機，涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕，現正被扣留調查。
《香港01》 獲得案發一刻車cam片段，當時燈位剛轉為「綠公仔」，單車漢與多名途人隨即過馬路，途至接近一半、幾乎抵達中間的行人等候處時，一輛私家車突高速駛至衝紅燈，單車漢隨即被撞飛，凌空拋起360度打轉再墮地，倒臥路中。其他途人雖避過一劫，但均嚇至窒步後退；涉事私家車則駛前數十米始停下。在場候燈的cam車傳出男女聲驚呼：「嘩！Oh no‥‥‥報警啊！」
警深圳灣及香園圍放蛇 兩JOIE及Big Boss的士涉兜客 司機遭票控港島總區交通部維園年宵設互動遊戲攤檔 強化市民道路安全意識從杜拜攜$570萬可卡因返港 兩女子販毒罪成 分別囚逾13年及20年海關搜出口空運「電線轉插器」 揭藏$280萬DIOR等冒牌手袋衫鞋