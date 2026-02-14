警新界南捉交通違規拘9人涉販毒醉駕　另揭128車超速扣查15改裝車

警方新界南總區交通部執行及管制組人員，一連3日（11至13日）在區內展開代號「飛盾」的執法行動，重點打擊超速駕駛、非法改裝車輛、酒後駕駛及毒後駕駛等嚴重交通罪行。



行動中警方共拘捕9名男子，檢獲15萬元的各類型大麻毒品及氯胺酮（K仔）；另偵測到128輛車輛超速行駛，將會向有關司機發出告票，亦發現15輛懷疑經過非法改裝私家車，已拖走檢驗。



警方發現15輛私家車懷疑經過非法改裝，涉事車輛已被扣留在大欖涌車輛扣留及檢驗中心作進一步檢驗。（警方提供）

其中8名被捕本地男子（29至76歲）涉嫌酒後駕駛，已獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到。當中一人被揭發正遭通緝，據悉他涉嫌欠交法庭罰款。

另外，警員於一名由29歲姓吳本地男司機駕駛的私家車上，檢獲一批懷疑毒品，包括約1,057克懷疑大麻花、約384克懷疑大麻精、約50粒懷疑大麻糖及約2克懷疑氯胺酮，檢獲的毒品總市值約15萬元。該名男司機涉嫌「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。

警方從一輛私家車檢15萬元毒品，男司機涉嫌「販運危險藥物」被捕。（警方提供）

行動中，警員亦偵測到128輛車輛超速行駛，將會向有關司機發出告票；另發現15輛私家車懷疑經過非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，涉事車輛已被扣留在大欖涌車輛扣留及檢驗中心作進一步檢驗。人員同時亦發出8張欠妥車輛報告。

警方偵測到128輛車輛超速行駛，將會向有關司機發出告票。（警方提供）

警方指出，毒後駕駛、酒後駕駛及超速駕駛均屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款及停牌外，亦會判處監禁，市民切勿以身試法。警方會繼續在各區進行嚴厲交通執法行動，打擊相關違例事項，以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的安全意識。