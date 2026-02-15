東壩黑的新年前夕劏客　濫收逾3倍車資　警喬裝普通話客放蛇拘7人

農曆新年前夕，有的士司機涉嫌濫收近3倍車資「劏客」。警方日前（13日至14日）一連兩日在西貢郊野公園「放蛇」，從東壩及西灣亭出發，操普通話喬裝遊客乘車，同時設置路障，成功拘捕了6男1女，涉嫌「濫收車資」等5項罪名。



警方日前（13日至14日）一連兩日在西貢郊野公園「放蛇」，操普通話佯裝內地遊客乘車，同時設置策略性的路障，成功拘捕了6男1女。（馬耀文攝）

警方日前（13日至14日）一連兩日在西貢郊野公園「放蛇」，操普通話佯裝內地遊客乘車，同時設置策略性的路障，成功拘捕了6男1女。（馬耀文攝）

警方東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊潘俊豪督察講述代號「駒始」的行動，他指行動主要針對農曆新年前夕的士濫收車資的違法行為。潘俊豪提到涉案的司機警覺性相當高，司機間會透過通訊軟件互通消息，所以警方於行動前已經進行長時間的觀察及部署，仔細記錄了相關的車牌及犯案手法。

待時機成熟時，警方便會派員喬裝為內地遊客乘車，並設置策略性的路障，最終成功拘捕了6男1女，他們年齡介乎40至71歲，涉嫌「濫收車資」、「企圖濫收車資」、「沒有展示的士計程錶指示器」、「沒有將的士司機證擺放在證件架上」及「管有第一類毒藥（壯陽藥）」等罪名，所有的士已被扣留作進一步的檢驗。

據了解，是次行動主要集中在西貢市內，其中一宗案件是東壩前往沙田，原本100元的車資收取200元，大概為原來車資的兩倍；另外一宗則是從西灣亭前往北潭涌巴士站，原本60多元的車資，收取多200元左右，是原來車資的四倍。行動中警員亦在其中一名50歲被捕男司機的的士上檢獲小量壯陽藥。

潘俊豪指，有個案中路程一般車資約為港幣60元，但有司機則想收取200元，即大概為原來車資的三倍，期間有喬裝探員於西貢市放蛇，表示想前往沙田，司機則想收取200元，即大概為原來車資的兩倍。（馬耀文攝）

根據道路交通條例，濫收車資首次定罪可處罰款一萬及監禁六個月。另外，在的士違例計分制度下，相關罪行亦會被扣十分，一旦記滿十五分或以上，該司機有機會被取消駕駛的士的資格。

警方指，會繼續果斷執法，打擊有關的士違法行為，以保障市民及旅客的權益及維護香港的國際形象，各駕駛人士切勿以身試法。市民如發現任何有關的士違法行為，應記下時間、地點、的士車牌、司機姓名及行車路線等資料，並向警方舉報。