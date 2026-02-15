水警大嶼山南截兩貨車　檢324萬枝私煙拘2男

水警昨晚（14日）在有關海域及陸上道路進行反走私行動。行動中，警員發現3艘沒有亮起航行燈的快艇駛至大嶼山南一帶岸邊。警方遂展追截後，最終在東涌道截停兩輛載有懷疑私煙的貨車，並於車上拘捕涉案的兩名20歲及53歲本地男子，並檢獲324萬枝私煙。



警方經過深入觀察及情報分析後，懷疑近日有人在大嶼山南一帶進行走私活動。昨晚（14日）在有關海域及陸上道路進行反走私行動，行動中，警員發現3艘沒有亮起航行燈的快艇駛至大嶼山南一帶岸邊。警方遂展開海上追截及於陸上作部署，涉案快艇最終在逃離香港西南面水域，往內地方向駛去。警方最終在東涌道截停兩輛載有懷疑私煙的貨車，並於車上拘捕涉案的兩名20歲及53歲本地男子。水警在涉案的兩輛貨車內共檢獲324萬支懷疑私煙，估計市值約1460萬元，應課稅值約1070萬元，人員亦扣查有關涉案貨車，案件由相關部門人員繼續跟進調查。

警方重申，買賣私煙屬違法行為。《2025年控煙法例（修訂）條例》已於去年9月19日刊憲，涉及未完稅煙草相關罪行，最高由罰款100萬元及監禁2年，提高至罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。