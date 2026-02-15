吉隆往香港航班現機艙老鼠　盜值2.5萬港元外幣　35歲內地男被捕

機場警區昨日（14日）接獲報案，指一名男乘客在一班由吉隆坡飛往香港的航班上，將手提行李放在座位上方的置物櫃，其後發現行李內有總值約2.5萬港元的外幣現金不翼而飛，懷疑被人盜去。機場警區警員接報到場，經初步調查，拘捕一名35歲內地男子涉嫌盜竊。該名被捕人現正被扣留調查。案件交由機場警區刑事調查隊第1隊跟進。



另外，機場警區於同日接獲另一宗報案，指在一班由南非飛往香港的航班上，發現一名內地男乘客涉嫌在洗手間內吸煙，並且在機艙走廊上作出不雅行爲，引起其他乘客不安，影響機上秩序。機場警區人員接報到場，經初步調查後，拘捕一名39歲的內地男子涉嫌兩度違反《航空保安條例》。該男子已獲淮保釋候查。案件交由機場警區刑事調查隊第5隊跟進。

35歲內地男子涉於航班上盜竊被捕，一名39歲的內地男子涉嫌兩度違反《航空保安條例》同日同被捕。（資料圖片）

警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，在離開座位時要格外小心，必須將現金和貴重物品隨身攜帶或交由同行親友保管。離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁十年，市民切勿以身試法。

同時，警方亦提醒市民，根據《航空保安條例》，飛機上嚴禁吸煙，亦不得作出任何擾亂機上秩序的行為，一經定罪，最高可被判監禁6個月。