夏葵樓機房故障致760戶停電　住客開電筒食糖水：好難忘嘅團年飯

葵涌邨夏葵樓於昨日（年廿八/15日）晚上約9時突然全幢停電，中電指設備故障引致該座樓760戶停電。現場消息稱，懷疑上址大廈簷篷位置有喉管爆裂，滲落機房天花致漏水，導致電櫃設備跳掣。有工程人員在上址緊急維修，並用帆布遮蓋住部份設備，但暫時仍未得知竣工時間。據知工程人員啟動臨時發電機，供電予部份升降機及走廊燈使用，但室內則全數停電。



中華電力表示，2月15日晚上約9時13分，葵涌邨夏葵樓懷疑因客戶設備故障，影響該座約760名客戶的電力供應。中電隨即派員到場檢查，確認中電供電設備及供電正常。大廈電工正進行搶修。中電社區支援隊亦到場提供適切支援及協助。

房屋署回覆指，初步相信是因喉管滲水令大廈電機房出現短路所致。保安員發現停電後，已立即安排電器及升降機工程人員到場進行緊急維修。

大廈管理員張貼通告，顯示暫時停止電力供應。(李家傑攝)

由於事發時曾傳出爆炸聲及燶味，大批住客及到上址大廈食團年飯的親友，須自行疏散到地面。事發約半小時後，消防曾接獲報案指，有一名老婦的呼吸機低電量，救護員接報趕至現場協助後，該老婦已無礙，毋須送院。

羅小姓（右）帶同愛犬回老家食了一餐「難忘的團年飯」；李小姐則擔心雪櫃內的過年食物會否變壞。（李家傑攝)

帶同愛犬回夏葵樓老家吃團年飯的羅小姐表示，事發時她們剛好吃完飯，準備吃糖水，卻突然全屋烏燈黑火。最初以為是自己屋內跳掣，但走出屋外始發現是全幢大廈停電。她們立即致電管理處，慶幸管理員有接聽電話，得知大廈停電但仍在搶修。她指，幸好停電時無特別情況，家中的小朋友及愛犬也無「嚇親」，只是有貓咪稍為驚慌。

她指，所幸今晚不算太熱，故家人在屋內亮起電筒，當成「燭光晚餐」一樣的食糖水，「好難忘嘅團年飯」。不過，她聽到有街坊因無電感到不便，打算到親戚家暫時留宿。

另一名到上址食飯的李小姐則指，當時幸好已食完飯，家人唯有開電筒執檯。她最擔心雪櫃內準備過年時食物會否變壞。

工程人員用帆布遮蔽住電櫃，同時尋找漏水源頭。(李家傑攝)

