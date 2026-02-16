有片｜英漢大鬧機場離境大堂　推冧扑爛智能登記櫃檯　涉兩罪被捕

今日（16日）早上網上流傳一段20多秒的短片，可見一名光頭、蓄大鬍子的外籍漢在機場離境大堂J列位置，推倒多台智能登記櫃檯，再拿起旁邊的告示牌柱，猛砸向倒地的櫃檯。



警方稱，今晨近6時接獲報案，指香港機場有一名外籍男子毀壞上址物品，經調查後以涉嫌「刑事毀壞」及「管有第一部毒藥」將他拘捕。



外籍漢大鬧機場離境大堂，推倒智能登記櫃檯，涉兩罪被捕。（網上圖片）

機管局發言人回應稱，今早約6時，一名外籍男子在機場一號客運大樓離港層J行段，破壞約10部智能登記櫃檯、多個圍欄及附近櫃檯，機管局人員及機場保安立即趕到現場，作出警告阻止該名男子繼續破壞，並同時間報警。警方隨後到現場將他拘捕並調查。

機管局已即時派員處理，並已安排更換後備智能登記櫃檯，旅客亦可使用其他智能登記櫃檯，或到航空公司櫃檯經人手辦理登記手續。機場運作不受影響。

據了解，被捕人是35歲的英國籍旅客，於去年11月到港，可逗留約半年。案發前他打算到機場買機票離開香港，但當他推住行李手推車連行李到達J段時突然情緒激動，先後用行李手推車撞跌鐵欄，又推倒10部智能登機櫃檯，再破壞一塊玻璃，然後離開；航空公司職員及機管局職員報案。

警方接報於附近追尋，期後於機場L8層巴士站落客區找到疑人，並在其背囊找到疑是屬於第一部毒藥的「偉哥」，他涉嫌刑事毁壞及藏有第一部毒藥被捕，案件交由機場警區刑事調查隊第一隊負責調查。

外籍漢推倒至少4台智能登記櫃位，再拿起旁邊的告示牌柱砸向地上的櫃位洩憤。（CharmingPersimmon2552／香港突發事故報料區及討論區）

