有片｜年廿九食環勸食檔勿阻街　3店員反抗吐口水兼捏頸被捕

深水埗食檔懷疑阻街，食環署人員勸諭清理垃圾後爆發爭執，雙方發生肢體衝突，3名食環人員報稱被吐口水及捏頸，3名男子涉嫌襲擊公職人員被捕。



網上片段顯示，昨日年廿九（17日）有食檔男職員與大批食環署人員推撞拉扯，場面混亂，一名紋身漢伏在地上，最終警員到場調停。



人員不斷試圖制服白衣男，雙方推撞拉扯的過程中一個路牌更被波及搖晃。（香港突發事故報料區及討論區 /Yuki Ng 影片截圖）

片段顯示，食環署人員分成兩三批，分別與一名白衣男子及赤裸上身的男子糾纏。只見人員不斷試圖制服白衣男，雙方推撞拉扯的過程中更撞到路牌搖晃。另一邊廂，赤膊男不斷試圖擺脫人員，卻終被人員一左一右合力成功制服。場面混亂，有不少市民上前圍觀。

另一片段顯示，一名赤裸上身、有紋身的男子伏在地，大批食環署人員在場，有警員高呼：「唔關事嘅行開！」

赤膊男不斷試圖擺脫人員，卻終被人員一左一右合力成功制服。（香港突發事故報料區及討論區 /Yuki Ng 影片截圖）

昨日（17日）下午5時43分，警方接報，食環署人員巡經桂林街38號一間食檔時，認為該食檔有阻街之嫌，於是着該店收走雜物及垃圾，雙方繼而爆發爭執。

20歲姓梁男職員懷疑向食環署人員吐口水，30歲姓周男職員及25歲姓莊男職員與食環署人員糾纏，期間一名人員指被莊男捏頸，3名食檔職員涉嫌襲擊公職人員被捕。

事件中5人受傷，包括頸和腳擦傷的梁男、頸痛及頭暈的莊男，與遇襲的3名食環署人員同被送往明愛醫院治理。

雙方推撞拉扯。（香港突發事故報料區及討論區 /Yuki Ng 影片截圖）

一名赤裸上身男子倒臥在地，大批食環署人員在場，有警員高呼：「唔關事嘅行開！」（車cam L（香港群組）/馮先森 影片截圖）