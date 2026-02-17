農曆新年．初一｜巴士披賀年新飾出沒長沙灣　巴士迷佔路追拍惹議

為慶賀新春佳節，有巴士公司推出馬年賀年巴士，一眾巴士迷獲悉行駛路線後蜂擁而至，更為拍照不惜衝出馬路，企路壆、橫亘行車線，妄顧自身及道路使用者安全。帖文惹來網民一面倒批評，「好X癲喎，又攔截巴士呀」。



有逾30名巴士迷步出馬路，分別站於路壆，並橫亘兩條行車線，舉機爭相補捉賀年巴士的身姿，狀甚驚險。（車cam L（香港群組）/ Chan Kenny）

社交平台Facebook大年初一（17日）流傳一則帖文及數張相片，可見現場為長沙灣道及東京街交界。有逾30名巴士迷步出馬路，分別站於路壆，並橫亘兩條行車線，舉機爭相捕捉賀年巴士的身姿，狀甚驚險。事後更驚動警方到場，向在場巴士迷了解事件。

帖文引起網民撻伐，一面倒批評巴士迷的行徑，「啲巴膠，真係好煩，好討厭」、「好X癲喎，又攔截巴士呀」、「位位$2000。。真係逗埋利事都唔夠比。。」亦有人擔心罰則過輕，「係咪警告了事？？」、「冇咩阻嚇作用，D（啲）錢反正都唔係自己俾」。

警方表示，今早9時52分接獲報案，指東京街12號麗閣邨對開，有十多人衝出馬路。人員接報到場後，該批人士已散去；案件列作「雜項」跟進。

翻查資料，涉事巴士路線為1R號，往來紅磡（紅鸞道）往大嶼山昂坪寶蓮寺。新大嶼山巴士為慶祝新春佳節，特別派出馬年賀年巴士，並在大年初一（17日）早上9時15分左右啟航，其間途經尖東、旺角、太子、深水埗、東涌及塘福一帶。