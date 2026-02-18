樂華南邨喜華樓外牆食水管已維修　低層住戶連續兩晚暫停食水供應

大年初一（17日）網上多段影片拍攝到樂華南邨喜華樓低層外牆有水管爆裂，水柱洶湧而出，傾瀉而下，簷篷處頓成瀑布。其後房屋署已指示維修工程團隊緊急維修。今日（18日）記者重返現場視察，食水喉管經搶修後已再沒有漏水。而房署張貼通告，指為了緊急維修食水喉，今日及明日（19日）下午11時至上午7時大廈2至7樓都會暫停食水供應。大廈外有兩輛水車停泊，居民向記者表示暫時食水供應正常。



記者重返現場視察，食水喉管經搶修後已再沒有漏水。（黃偉民攝）

大廈外有水車停泊，而居民表示暫時食水供應正常。（黃偉民攝）

大年初一（17日）有多段片段在社交平台流傳，拍攝到樂華南邨喜華樓低層外牆有爆水管，上載影片的網民形容：「行行下突然聽到磅一聲，喜華樓爆水」，引起不少網民關注，指歲晚及初一接連有大廈爆水管，笑言「水為財」、「香港行水運」、「準備表演水舞間」。有居民在網上留言稱，致電管理處了解，低層已無水供應，高層單位估計用完水缸的水後亦會無水供應，管理處已安排搶修。

水務署於昨晚11時左右公布，署方得悉秀茂坪樂華南邨喜華樓外牆、屬屋邨的內部食水管爆裂，導致低層用戶的食水供應受影響。房屋署正指示負責屋邨內部供水系統的維修工程團隊進行緊急維修工程。

水務署會為房屋署維修工程團隊提供適切技術支援，以協助其盡快完成有關的屋邨內部水管維修工程。同時，水務署與房屋署、及屋邨管理處緊密聯繫，並為受影響用戶提供臨時食水。

樂華南邨喜華樓外牆爆水管，水勢洶湧，有工程人員其後到場關上水掣。（左朗星攝）

樂華南邨喜華樓外牆食水喉管爆裂，現場消息指因生鏽而爆裂。（左朗星攝)

網民上傳影片，指樂華南邨有大廈外牆爆水管，簷篷處成瀑布。（網民Chan ChuiYee／香港交通及突發事故報料區）