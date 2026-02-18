新清水灣道貨車疑「睇錯燈」撼小巴釀5人傷　19歲司機涉危駕被捕

今日（18日）早上7時許，新清水灣道上斜往順利邨方向，一輛貨車疑看錯慢線的「孭仔燈」衝燈，直撼向一輛綠色小巴，撞毀一支交通燈及一個燈箱。意外導致69歲小巴男司機及4名乘客受傷，其中67歲小巴女乘客昏迷送往伊利沙伯醫院搶救，其餘4人則送往聯合醫院治理。而19歲巴基斯坦籍男貨車司機涉「危險駕駛」被捕，現正被扣留調查。



消防員和交通警到場救援。（黃偉民攝）

現場消息指，事發時小巴沿清水灣道落斜，準備右轉往港鐵彩虹站；另一輛貨車則沿新清水灣道快線上斜往順利邨，懷疑貨車司機看錯慢線的「孭仔燈」，誤以為仍是綠燈直駛，導致猛撼小巴。

意外發生於早上7時56分，人員接報到場，小巴司機及車上3名傷者腰受傷，包括69歲丁姓男子、30歲顏姓女子及49歲歲印尼籍女子，他們清醒被送往聯合醫院治理。其中車上67歲姓梁女乘客沒有表面傷痕，昏迷被送往伊利沙伯醫院治理。

消防員到場救援。（黃偉民攝）

網上圖片可見，涉事小巴及貨車新清水灣道和清水灣道交界一個彎位相撞，貨車車頭受損；有傷者坐在馬路或躺在路上，接受救護員治理。

新清水灣道上斜往順利邨方向，一輛綠色小巴與一輛客貨車相撞，釀成至少5人受傷。（網上圖片）

運輸署宣佈，較早前因交通意外而封閉的新清水灣道和清水灣道交界近彩雲邨的部份行車線現已解封。

貨車在意外中疑撞毀交通燈，交通警在場調查。（黃偉民攝）

事發時貨車沿新清水灣道快線上斜往順利邨，懷疑貨車司機看錯慢線的「孭仔燈」，誤以為仍是綠燈直駛，導致猛撼小巴。（黃偉民攝）

一名女傷者昏迷送往伊利沙伯醫院治理。（馬耀文攝）