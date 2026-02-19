救貓墮斃｜單位無貓網　死者疑曾屢次自行救貓　直擊愛協長索救貓

大年初二晚（18日）土瓜灣欣榮花園發生救貓墮斃意外。一名63歲姓官男子為救愛貓，懷疑失足墮樓，最終送院不治。消息指，涉事單位無裝貓網，死者過往亦曾多次自行爬出救貓。事發時死者的妻子在沐浴，突然聽到巨響；而鄰居驚聞巨響亦見到有貓隻滯留涉事單位的石屎簷篷位置，遂通知保安。保安趕到現場，揭發死者倒臥平台，故相信死者是拯救貓隻時意外墮樓。



事後有網民上載消防及愛協人員在欣榮花園救貓的過程。片段可見，一隻白色貓咪在單位外的石屎簷篷邊緣徘徊，消防一度嘗試將貓引入膠桶內，惟屢試不果。另一片段顯示，警員進入毗鄰單位觀察白貓的情況，而愛協人員在單位窗外慢慢伸出套索，待白貓再度走近窗邊，瞄準時機套進白貓身體並拉緊，最後成功將白貓救回屋內。



消防員嘗試將白貓引入膠桶。（Kelvin Kwong 影片截圖）

有網民直擊消防救貓過程。（Kelvin Kwong 影片截圖）

最終由愛協人員成功救起白貓。（Kelvin Kwong 影片截圖）

據了解，涉事單位無安裝貓網，死者過往曾多次自行爬出救貓。事發時妻子見死者在客廳看電視，當時貓隻在窗邊，隨後她去沐浴，驚聞巨響；鄰居聞聲後發現有貓隻滯留在涉事單位的石屎簷篷，遂通知保安。保安到場發現死者倒臥平台，於是報警求助。

警方調查後相信死者在石屎簷篷救貓時失足墮樓，案件沒有可疑，列作「到達前死亡」。現交由九龍城警區雜項調查隊跟進。

白色貓在石屎簷篷邊緣徘徊。（Kelvin Kwong 影片截圖）