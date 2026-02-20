屯門良景邨現偷鞋賊　初三團拜失4對鞋值$5000　可疑男揀鞋片曝光

屯門良景邨良傑樓近日疑似發生偷鞋事件。有網民在社交平台發文指，年初三（19日）晚上新春團拜後，發現放在門外的4對鞋不翼而飛，懷疑有人趁機偷走，損失約$5000元，事後已即時報警求助。



有同邨街坊在門外安裝的天眼，昨日（19日）晚上8時35分亦拍攝到一名可疑男子拿起放在單位門外的鞋，並不斷查看打量，又四處張望，其後放下鞋子施然離去，但無法確認是否偷鞋賊。



涉事位置為住宅單位門外走廊，牆邊擺放多雙鞋履。（Wyan Amy/真.屯門友FACEBOOK）

事主提到，事後已即時報警求助，惟案發時正值深夜，因此到場的警員未能向管理處索取閉路電視片段調查，相關警員其後稱會加強巡邏。

同邨街坊在門外安裝的天眼片段，可見一名身穿黑色、染金髮的可疑男子拿起放在單位門外的鞋，並不斷查看打量，又四處張望。（Wyan Amy/真.屯門友FACEBOOK）

另外，事主又提供圖片，列出疑似失竊鞋款作辨認之用，包括兩對New Balance波鞋、一對PUMA波鞋及一對On波鞋。另一張照片則可見涉事位置為住宅單位門外走廊，牆邊擺放多雙鞋履。事主呼籲街坊提高警覺，盼盡快尋回失物，避免再有住戶受影響。

事主提供圖片列出疑似失竊鞋款作辨認之用。（Wyan Amy/真.屯門友FACEBOOK）

警方回覆《香港01》查詢表示，今日（20日）凌晨約0時17分，接獲良景邨良傑樓一名38歲姓施的女子報案，指她早前在單位內舉行派對後，發現有4對鞋不見，總值約5,000元，案件暫列作「遺失或失竊」處理，人員今日會繼續跟進案件，追查失物下落。