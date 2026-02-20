忠孝街爆水管｜愛民邨4幢樓　5日內再停沖廁水　初五早上恢復正常

何文田愛民邨繼年廿九晚（2月16日）內部泵房爆水管，致保民樓、嘉民樓、禮民樓、建民樓4幢大廈一度暫停食水及沖廁水供應；事隔5日，今日（20日）年初四傍晚忠孝街與孝民街交界爆鹹水管，該4幢樓再停沖廁水。



水務署年初五（21日）表示，經署方工程團隊的通宵搶修，何文田忠孝街與孝民街交界的緊急水管維修工程已經完成，沖廁水供應已於早上約7時開始陸續恢復正常。



據水務署網頁顯示，愛民邨愛民廣場、保民樓、嘉民樓、禮民樓、建民樓；何文田公園、忠義街花園、忠義街駕駛考試中心，需緊急暫停鹹水供應，預計明日晚上9時才恢復。愛民關愛隊亦有到場了解。

大量泥水湧出，沿斜路一直向下流形成「黃河」。（Jerry Holmes / 愛民南北）

水務署表示，確認涉事水管為一條直徑150毫米鹹水供水管，用作供應沖廁水予愛民邨保民樓、禮民樓、建民樓、嘉民樓、愛民廣場、何文田公園、忠義街花園及忠義街駕駛考試中心。

受事故影響，忠孝街部分行人路一度暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。行車路並不受影響。

由於受密集的公共地下管線影響，署方工程團隊在有限時間內只能為這段石棉水泥喉管上的漏水點作出緊急維修，以盡快恢復沖廁水供應。

長遠而言，署方會透過為更換老舊喉管而成立的跨部門專責小組（包括民政事務總署、警務處、運輸署及路政署），並與房屋署緊密協調，盡快制定更換餘下有較高爆裂風險的石棉水泥喉管的方案，以減少水管爆裂的機會和對附近居民造成的影響。

署方感謝受影響市民的體諒。

水務署續指，今次鹹水管滲漏事故與地下水管老化有關，有關喉管由水務署負責保養及維修。2月16日愛民邨的停水事故，則是由於禮民樓泵房內屬屋邨的內部鹹水喉管爆裂，令食水泵控制箱受損，有關屋邨內部供水系統由房屋署負責保養及維修。雖然兩個事故的停水範圍相似，但事故原因並不相同。

今日（20日）爆水管位置為忠考街與孝民街交界、聖公會聖三一堂中學對開行人路。現場可見，大量泥水湧出，沿斜路一直向下流形成「黃河」，遠至200米外的愛民邨巴士總站亦被淹浸，巴士等途經車輛途經需涉水而行；途人則狼狽「跨河」而過，有人繞道而行稱：「吓？又爆（水管）呀！」

