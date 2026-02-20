忠孝街爆水管｜愛民邨4幢樓　5日內再停沖廁水　爭取初五晚恢復

何文田愛民邨繼年廿九晚（2月16日）內部泵房爆水管，致保民樓、嘉民樓、禮民樓、建民樓4幢大廈一度暫停食水及沖廁水供應；事隔5日，今日（20日）年初四傍晚忠孝街與孝民街交界爆鹹水管，該4幢樓再停沖廁水。



水務署指，爭取於明日年初五（21日）晚上恢復供應沖廁水。據水務署網頁顯示，愛民邨愛民廣場、保民樓、嘉民樓、禮民樓、建民樓；何文田公園、忠義街花園、忠義街駕駛考試中心，需緊急暫停鹹水供應，預計明日晚上9時才恢復。愛民關愛隊亦有到場了解。



大量泥水湧出，沿斜路一直向下流形成「黃河」。（Jerry Holmes / 愛民南北）

水務署表示，確認涉事水管為一條直徑150毫米鹹水供水管，用作供應沖廁水予愛民邨保民樓、禮民樓、建民樓、嘉民樓、愛民廣場、何文田公園、忠義街花園及忠義街駕駛考試中心。

受事故影響，忠孝街部分行人路須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。行車路並不受影響。署方工程團隊正全力進行水管維修，惟喉管附近鋪設了密集的公共地下管線，維修工序較預期複雜，爭取於明日（21日）晚上完成有關的水管維修工程，並恢復沖廁水供應。

署方已就事件與九龍城民政事務處、房屋署、屋邨管理處保持緊密聯繫，並就事件為市民帶來不便，表示抱歉。

（水務署網頁）

水務署續指，今次鹹水管滲漏事故與地下水管老化有關，有關喉管由水務署負責保養及維修。2月16日愛民邨的停水事故，則是由於禮民樓泵房內屬屋邨的內部鹹水喉管爆裂，令食水泵控制箱受損，有關屋邨內部供水系統由房屋署負責保養及維修。雖然兩個事故的停水範圍相似，但事故原因並不相同。

+ 6

今日（20日）爆水管位置為忠考街與孝民街交界、聖公會聖三一堂中學對開行人路。現場可見，大量泥水湧出，沿斜路一直向下流形成「黃河」，遠至200米外的愛民邨巴士總站亦被淹浸，巴士等途經車輛途經需涉水而行；途人則狼狽「跨河」而過，有人繞道而行稱：「吓？又爆（水管）呀！」

+ 2