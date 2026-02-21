涉從泰國曼谷攜$60萬大麻花等抵港　21歲女機場被捕　下周一提堂

​香港海關今日（21日）在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件。關員為一名從泰國曼谷飛抵本港的21歲女旅客清關，在其寄艙行李、個人行李及個人手袋內，檢獲藏於真空包裝袋約3公斤懷疑大麻花、一個含有少量懷疑大麻花的毒品研磨工具，和一件另類吸煙產品，估計市值約60萬元。



該名女子被捕，並已被控一項販運危險藥物罪及一項進口另類吸煙產品罪，案件將於下周一（23日）在西九龍裁判法院提堂。



海關從一名泰國曼谷抵港女子的行李，檢獲市值60萬元的大麻花及另類吸煙產品。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。