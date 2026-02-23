西九充氣樂園兩現針釘　遊客閃避受傷求償　主辦方：既定程序處理

2月6至22日於西九文化區藝術公園大草坪舉行的巨型充氣樂園「The Big Bounce 世界巡迴香港站」，接連出現釘或針，有入場遊客閃避時受傷。其中一名事主在Threads控訴，2月19日遊玩時，因避「釘」而膝頭甩骹及軟組織游離，須做手術治療，前後醫療費及薪金損失料逾10萬港元。事主不滿主辦方處理手法，已去信要求公開道歉及賠償。另一事主亦在threads發文，指在2月14日踩釘流血，與主辦方斡旋一小時後獲退款。



「The Big Bounce」主辦方回覆《香港01》查詢時指，2月14及19日，共接獲兩宗尖銳物件個案，分別為文具釘及耳針，相信是其他訪客遺留。就涉事受傷訪客，主辦方正主動聯絡提供協助及醫療支援，事件按既定程序處理中，已交由相關部門及保險機構跟進



一名女子在「The Big Bounce」充氣遊樂場避「釘」時，膝關節甩骹、軟組織游離，需要做手術。（threads@dunbeon9_）

避釘致膝蓋「甩骹」 私院醫藥費預料逾$10萬

受傷事主林小姐向《香港01》透露，2月19日晚上10時許，她在充氣遊戲設施內，發現疑似「大釘」，驚慌閃避時用力不當，膝部受創，求醫後證實膝關節脫位、且軟組織受損，須接受手術，並進行長期復健，至今已支付約1.9萬港元私家醫院醫藥費，預計後續覆診及物理治療費用，將高達10萬港元。此外，傷勢令她須停工至少6星期，除了損失逾萬元的兼職收入外，更令即將入職的全職工作面臨告吹風險，身心承受巨大壓力。

林小姐批評，主辦方及現場人員有7大處理手法不當，包括急救過程草率，僅噴灑鎮痛噴霧後隨意包紮，延誤冰敷時機；8名工作人員擠進狹小的充氣設施內討論撤離路線，致設施不斷晃動，受傷部位無法固定而惡化；急救員中途離開指導其他玩家；向工作人員舉報有釘時，不獲理會，甚至被指造謠；工作人員拒絕協助召喚救護車，要求傷者自行搭車求醫；事後被要求簽署「免責聲明」；於場內購買大會的襪子，卻被質疑未穿防滑襪。

事主續稱，由於要自行搭車求醫，故選擇了最近其荃灣住所的一間私家醫院；事後亦已去信主辦方「The Big Bounce」等，要求公開道歉及賠償。

此外，一名遊客亦在threads發文，指情人節（2月14日）與男友入場後不足一分鐘，她即於彈床設施踩到釘，「雖然好好彩無拮曬入肉，但都拮到流血」。

由於釘有生鏽，事主擔心破傷風，惟她貼上膠布後，工作人員「走咗去」欲不了了之，兩人即要求解釋，獲回覆指需待英國公司回覆，其後兩人力爭退款，「一開始話offer我多幾張ticket，最後傾左成粒鐘先爭取到退款。」

主辦方：兩宗尖銳物件個案 疑其他訪客遺留

「The Big Bounce 世界巡迴香港站」由2月6日至2月22日舉行。《香港01》今日（23日）中午時份到場了解，工人已在清場，對活動期間發生的意外並不清楚。

THE BIG BOUNCE主辦方回覆時表示， 場地規定所有參加者入場必須穿着襪子，參加者可自行攜帶襪子，或於現場購買。襪子的作用主要為基本衛生及有助減低滑動風險，但任何體能活動均存在一定風險，故會持續檢視場內指引及相關安全措施，優化體驗。

活動期間，主辦方共接獲兩宗涉及尖銳物件的個案。經內部調查及現場工作人員了解，分別發現一枚體積細小、疑似文具類物件；以及一枚約手指尾指甲大小的貓圖案耳針配飾。經確認，兩項物件均非鐵釘、活動設施結構或施工工具的一部分，初步相信為其他訪客遺留物品，已由工作人員即時拾起及移除。

為審慎起見，事後主辦方已即時採取措施，包括⁠加強場內定時巡查，主動檢視及清理任何遺留物品；提高入場安全提示，提醒參加者不得攜帶尖銳物品入場。

「The Big Bounce」活動由2月6日至2月22日舉行，《香港01》今日（23日）中午時份到場了解，工人已在清場，對活動期間發生的意外並不了解。（蔡正邦攝）

主辦方：理解當事人關注及訴求 相關部門及保險機構跟進

就2月19日的意外，主辦方於當晚約10時45分接獲通知，指有參加者於障礙區受傷。工作人員即時進入設施內控制現場情況，並安排額外人手進入充氣區域，提醒其他參加者避免接觸傷者，同時審慎評估如何在不加重傷勢情況下，將傷者安全移離設施。

經現場救護員初步評估，事主為左膝扭傷，並建議進一步到醫院檢查。主辦方已保留內部記錄，並正主動聯絡該名參加者提供所需協助及醫療支援。

主辦方一向重視參加者安全，並會以審慎、負責任及專業的態度處理事件，理解當事人的關注及訴求，亦對其受傷情況表示關心。事件目前正按既定程序處理中，亦已交由相關部門及保險機構跟進。

贊助商「Sun Life永明」則表示，是次贊助旨在透過活動為廣大市民帶來愉快的彈跳體驗，公司知悉相關事件，並高度重視外界對活動安全的關注，已就事件與主辦單位保持緊密溝通。永明始終秉持承諾，持續為大眾帶來優質體驗的社區活動。