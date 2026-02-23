旺角滙豐內地漢圖存$1億偽鈔　揭另藏5億、100萬假鈔　涉兩罪被捕

旺角滙豐銀行有人企圖使用偽鈔被捕。今早（23日）約11時37分，警方接獲彌敦道673號滙豐銀行職員報案，指懷疑一名男子，企圖將一張面值1億港元的偽鈔存入銀行。



警員接報趕至，在涉案持雙程證57歲姓陳內地男子身上，檢獲該張1億元偽鈔，並搜出另一張面值5億元假鈔，及兩張面值100萬元的回歸紀念偽鈔；據悉，假鈔包括「債券」。陳男涉嫌「行使偽製紙幣」及「管有偽製紙幣」被捕，現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進。



警員到涉事滙豐銀行調查。

翻查資料，去年4月亦有3名內地男女，手持一疊面值高達5億元的「紙鈔」，到旺角另一銀行企圖開戶，職員報警求助。

警員到場，在其中一名72歲姓李內地男子身上，檢獲1999張面值均為5億元的懷疑假鈔，其後證實為印有「港幣五億元債券」字樣的虛假文書。他與同行另兩名分別姓盧（75歲）及姓李（65歲）內地男女，同涉「行使虛假文書」被捕。

相關報道：旺角5億偽鈔真面目曝光 實為「滙豐5億債券」 抖音相關影片泛濫

另外，本月11日，一名持雙程證48歲姓韓內地男子，在旺角滙豐銀行出示一張面值為1億歐元（折合約9.3億港元）的「支票」要求提款。由於金額龐大，銀行職員起疑報警，警方到場後以涉嫌「行使虛假文書」拘捕韓男。