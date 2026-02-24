大埔工業邨男工人疑搭棚期間從3層高墮下　昏迷送院搶救後不治

今日（24日）下午1時28分，警方接報，大埔工業邨大富街14號一名男工人工作期間從3層樓高墮下，並陷入昏迷。救援人員到場，將57歲姓彭事主送往那打素醫院搶救，惟他最終在下午2時22分證實死亡。美心集團表示，事主是在外牆搭設棚架時墮樓。據了解，事主是棚架工人，事發時正打算搬運竹枝搭棚，其間從外牆狗臂架失足墮樓。勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。



大埔美心食品廠有工人搭棚時意外墮樓身亡，警員到場調查。（羅日昇攝）

美心集團回覆《香港01》查詢表示，事主為外判公司工人，他在大埔工業邨大富街美心食品廠外牆搭設棚架時不慎墮下，事發後廠方即時報警並召喚救護車。該工人後來確認不幸身亡。

美心集團對該名外判工人不幸去世感到深切悲痛，目前正全力配合警方及勞工處調查，並將與外判公司及死者家屬保持緊密溝通。集團向死者家屬致以最深切的慰問，並將提供一切可能的協助。

警方在現場調查。

工權會表示對意外感到十分難過，指職員已趕到醫院接觸家屬，期望為他們提供適切援助。同時又呼籲僱主和美心協助家屬度過難關，並促請勞工處徹查意外原因，避免同類事故再次發生。會方指，根據紀錄自2023到2025年期間，最少發生了有12宗和棚架相關嚴重工業意外，總共造成8死14傷。

工權會呼籲各施工地盤和前線工友，在長假期前後工作時，必須確保工作安全。特別是從事棚架高空工作的工種，必須確保在開工前做好安全措施，僱主必須要提供合適防墜裝備，例如全身式安全帶和繫於穩固點的獨立救生繩，並監察前線員工正確使用相關裝備。

警方在現場調查。