跨部門新界南及機場等地區　打擊非法勞工和掃黃　23男女被捕

警方表示，新界南總區機動部隊與葵青、荃灣、沙田、大嶼山及機場警區，聯同入境事務處，昨日（24日）進行代號「冠軍」及「嶺馬」的反非法勞工及掃黃聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點，總共拘捕23人，所有被捕人現正被扣留調查，並將會由警方及相關部門作出跟進。



執法人員拘捕多人。（警方提供）

涉案男女分別是一名本地男子、7名內地男子、4名非華裔男子、一名外籍男子、8名內地女子、兩名外籍女子，年齡介乎30至68歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「使用他人身份證」、「有遣送離境/遞解離境令人士接受僱傭工作及開辦業務」、「僱用不可合法受僱的人」、「協助及教唆他人違反逗留條件」、「逾期居留」、「懷疑非法入境者」及「非法入境者接受僱傭工作及開辦業務」，其中一名68歲本地男子為被通緝人士。

另外，其中5名內地女子懷疑進行賣淫活動，在荃灣區涉嫌「違反逗留條件」被捕。

據了解，涉案4名非華裔男子中，兩人來自印度，其餘兩人分別來自巴基斯坦和孟加拉，被捕外籍男子來自荷蘭，至於案中兩名外籍女子分別來自菲律賓和印尼，全部人持行街紙或護照；被捕內地男女方面， 其中一人持行街紙，其餘人持雙程證到港；至於該名68歲被通緝的男子因欠交罰款而遭到通緝。