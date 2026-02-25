有片｜洪水橋私家車闖輕鐵軌　港鐵：車務中心指示附近列車等候

網上今晚（25日）流傳片段，一輛私家車在輕鐵洪水橋站附近，闖入輕鐵路軌範圍，輾過道碴碎石，沿路軌顛簸前行，前方路軌上有一列輕鐵，情況驚險。另一片段顯示，私家車在路軌行駛約百米，至元朗洪元路泉薈停車場對開一分岔口，終駛離路軌。港鐵指出，事發於今日約8時，控制中心當時已留意到情況，故指示附近路段的輕鐵列車等候，待私家車自行離開路軌範圍；同時港鐵公司已就事件報警。



有目擊者指涉事私家車「衝X咗紅燈驚得滯，碌咗入去」，亦有網民表示目睹情況當場咋舌，「見到眼都跌出嚟」；另有人擔心見到附近有輕鐵列車，擔心私家車未及駛走，「最後點樣收課呀？」。有人則笑言涉事私家車在測試避震功能，情景與電影《回到未來》其中一幕相似。上載影片的網民未有透露事發時間。《香港01》正就事件向警方查詢。



港鐵公司回覆事件指，今日（25日）晚上約8時，輕鐵車務控制中心留意到一輛私家車，進入了青山公路與洪水橋大街交界的輕鐵路軌範圍。車務中心隨即指示附近路段輕鐵列車稍作等候。該私家車約1分鐘後自行駛離路軌範圍，沒有影響列車服務。港鐵已就事件報警。

一輛私家車疑闖入輕鐵路軌範圍，輾過道碴碎石，沿路軌顛簸前行。（Facebook屯門公路塞車關注組/Saimon Wu影片截圖）

根據《香港鐵路（西北鐵路）附例》中的侵入和損壞巴士及鐵路，任何人不得進入或登上鐵路處所的任何部分，但藉告示、指示牌和其他指示而清楚界定供使用鐵路的人使用的部分除外，也不得使用指定的入口或出口以外的地點進入或離開該等部分，一旦違反可罰款5,000元。

此外，車輛駕駛人不論在鐵路處所任何部分，均須遵從所有交通標誌及訊號和服從人員的合理指引及指示，一旦違反可罰款5,000元及監禁3個月。