有片｜蘭桂坊男子新春被「開年」　疑被3漢圍毆口腫面瘀

網上流傳一條片段，顯示一名男子上星期在中環蘭桂坊與人爭執被打傷，眼腫面瘀。警員持盾牌在場調查期間，男子的同行友人略為激動，反被勸開。



影片於上周五（20日）年初四凌晨2時12分上載，上載者相信是遊客，指自己剛到港數小時，在蘭桂坊消遣時目擊影片中的情況。

片長約34秒，甫開始一名戴鴨舌帽、穿灰色衞衣的男子與軍裝警員爭辯，情緒略顯激動，大聲喝問：「你咩單位嘅？」；而相信是其朋友的兩名男子上前勸開。不料，原來其中穿橙色連帽衞衣的男友人已經落單被打傷，左眼腫如雞蛋，右面頰有血。

灰衣男與警員爭辯。（網上截圖）

灰衣男與警員爭辯，兩名男友人勸開。（網上截圖）

片段中可見，軍裝警員持盾牌戒備，同時亦有便衣警在場協調。

翻查資料，上周五（20日）年初四凌晨2時4分，蘭桂坊曾發生一宗襲擊案件。一名姓徐29歲男子與朋友在蘭桂坊消遣，其間與3名男子爭執。徐被打傷，面部、手腳出血，左眼有瘀傷。警方接報到場時，逞兇者已四散逃去，案件列襲擊致造成身體傷害（AOABH），傷者送往瑪麗醫院治理。

3名在逃人士為中國籍男子，年約30至40歲，全部約1.8米高，瘦身材，短髮，身穿深色衫，深色長褲。

據了解，傷者不認識施襲3人，他途經上址時，因目光問題與對方爭執，繼而被打傷。警方事後在附近一帶兜截，未有發現涉案3人，案件交由中區警區刑事調查隊第四隊跟進。