虛幣平台AAX欺詐案｜其中191人失8100萬　蘇偉毅被控4罪今提堂

虛擬貨幣交易平台「AAX」於2022年11月中開始，以「系統維護」為由開始停運，平台內200萬名登記用戶，無法透過帳戶查閱結餘，亦無法提取及轉移資產，截至2024年7月19日，警方接獲890名受害人報案，涉款達2.08億元。事後警方拘捕兩名涉案男子，包括維高資本董事、股東兼CEO梁浩明；AAX創辦人兼前CEO陳振雄（Thor Chan）。



警方表示，商業罪案調查科人員截至今日（2026年2月26日），向191名受害者錄取口供，他們損失共約8100萬元；而平台負責人在平台停止運作後，取出平台上共值約6億3300萬元的虛擬貨幣。



一名與案有關的39歲本地男子，涉嫌管理相關虛擬貨幣交易平台，於2022年11月離開香港，在2024年7月18日在入境香港時被拘捕。經徵詢法律意見後，該名被捕時為39歲的男子，被控3項「盜竊」罪及一項「欺詐」罪，案件已於今日（26日）上午在東區裁判法院提堂。被告為蘇偉毅（SU Weiyi，又名Victor）；案件今早在東區法院提訊，押後至4月27日再訊。



案發後，AAX位於北角辦公室已人去樓空，大門緊鎖 。（資料圖片）

AAX平台於2022年11月12日，向外公布以系統維護及更新為由，停止運作，因此客戶不能買賣及提取屬於自己的虛擬資產。至12月16日，平台停止服務，客戶無法登入戶口，查閱資產結餘，而位於香港北角的辦公室已停止運作，所有員工已被辭退及離職。

警方在2022年12月23日記者會上表示，警方調查後發現，公司對外宣稱「系統維護」時，流動資產已出現問題，但主腦及有關被捕人則以「系統維護」作籍口，規避客戶提取資產，透過網頁向外界宣稱上述虛假消息。

事後警方拘捕兩名分別37歲及44歲本地男子，分別為平台管理者及前僱員。據悉，兩人為維高資本董事、股東兼CEO梁浩明；以及AAX的創辦人兼前CEO陳振雄（Thor Chan）。

被告蘇偉毅（資料圖片 / 受訪者提供）

案件編號：ESCC 1899/2024