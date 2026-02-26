本地公司涉未註冊交易逾$12萬鐘錶及珠寶　海關展開調查

海關昨日（25日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行12萬以上港元的鐘錶及珠寶交易，案件仍在調查中。



一間本地公司涉嫌在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊下，進行12萬以上港元的黃金、白金及珠寶交易，公司董事被海關拘捕。（資料圖片）

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行12萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁6個月。

海關提醒貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為12萬或以上港元的現金或非現金交易。

有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為12萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。