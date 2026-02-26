鰂魚涌站男子疑偷拍　目擊者拍低「睇相」一刻　報案及發文警世

鰂魚涌站懷疑發生偷拍案，目擊者發文「警世」。一名女網民在threads透露，昨早（25日）在站內乘搭扶手梯期間，發現一名男子用手機疑似偷拍一名女子裙底，她驚魂甫定後，拍低可疑男翻看「裙底相」一刻，並通知女事主，其後再自行報警。



對於未能立刻截獲疑犯，帖主既憤怒又愧疚，「其實我可以做到更多，但又因為怯懦冇做到更多‥‥‥但我因為好驚所以冇做到」；她以「過來人」身份呼籲市民如遇同類情況，即時冷靜致電999報警，「會更有效率拉到個犯。」



帖主目擊事件後，拍到可疑男懷疑翻看「裙底相」一刻。（threads 圖片 / 帖主授權使用）

帖主透露，昨日（25日）早上約9時半，從鰂魚涌站（往北角方向）下車後，前往C出口方向乘搭第一條扶手電梯時，發現一名身穿黑色風褸的男子，突然站上一級，「貼住一個著裙嘅女仔」，其左手手臂傾斜向女子裙底，又微微傾身查看自己的手臂方向。

帖主雖感可疑，但為免一場誤會，遂暗中觀察，惟對方搭完扶手梯後，仍維持偷拍姿勢，「完全唔夠膽喝住嗰個男人，因為親眼目擊一個偷拍狂偷拍一個女仔裙底嘅全過程，對我嚟講實在太震撼。」幸最後一刻，帖主及時拍低該名男子查看電話「裙底相」的過程，其後她截停及通知女事主，並將相關片段傳送給對方。

帖主續稱，她整理思緒後，晚上決定將目擊的案發經過及相關影片截圖，以電子報案，其後已收到警方來電，並引述警方指會加強巡邏。帖主指，警方亦希望可接觸事主，證明與涉案男子互不相識，惟她不肯定事主會否報案，假如對方有需要，可以私訊她，她亦會協助錄取口供，「呢段片雖然影唔到案發過程，但有影到呢個變態佬打開裙底相嘅過程」。

對於當刻未能及時截獲該名可疑男子，帖主既憤怒又愧疚，認為自己如果反應迅速，便可拍到懷疑偷拍經過，「其實我可以做到更多，但又因為怯懦冇做到更多‥‥‥但我因為好驚所以冇做到」。經一事長一智，帖主以「過來人」身份建議市民如遇同類情況，即時致電999報警，冷靜處理，讓警方及時截獲涉案人士或受害人，「會更有效率拉到個犯。」