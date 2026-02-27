馬鞍山野豬撞人｜影片直擊野豬亂咁衝　目擊者：啲人好恐慌周圍跑

馬鞍山今午（27日）有野豬闖入鬧市，先後在港鐵烏溪沙站及附近商場撞傷數人，野豬自己亦受傷遺下血路。《香港01》接獲不同讀者提供影片及照片，可見一名被撞老翁跌坐地上；野豬其後繼續到處亂衝亂撞，一度跑到迎海薈商場及銀湖．天峰樓下的公共運輸交匯處，讀者形容當時附近的人均「好恐慌周圍跑」。片中可見，一名穿西裝男子一度「跨欄」閃避，且全程協助防範野豬及提醒途人小心勿近。



馬鞍山有野豬闖入港鐵烏溪沙站，撞傷一名老翁，野豬亦受傷，地上遺下一條血路。（讀者Eric提供）

其中一段讀者提供的影片可見，野豬停在商場門外，一名穿西裝男子站在商場大門旁邊，呼籲途人「盡量企喺度唔好郁」。從讀者Eric提供的影片則見到，野豬跑離烏溪沙站後，飛奔進入公共運輸交匯處，疑似是同一名西裝男從後追趕，旁邊傳來女聲大叫：「你咪走呀！你唔好追呀！」

馬鞍山有野豬闖入鬧市，一度站在商場門口，一名西裝男在旁呼籲途人「盡量企喺度唔好郁」。（讀者提供）

另有讀者提供的影片顯示，野豬在公共運輸交匯處馬路上踱步，之後又突然衝向站在防撞欄旁邊、曾經追趕牠的西裝男，西裝男連忙「跨欄」跳回行人路，驚險「逃出」避過被撞。野豬被防撞欄阻擋，又轉而走向對面行人路，男子提醒其他人小心後，又再遠遠地跟隨其後。

馬鞍山有野豬闖入鬧市，在港鐵烏溪沙站撞跌一人後，又跑到附近的公共運輸交匯處。（讀者Eric提供）

Eric接受《香港01》訪問時表示，事發時聽到其他人呼叫，隨即見到野豬撞到一名老翁，令他「瞓低喺地下」。野豬亦受傷遺下長長血路，並到場跑來跑去，在烏溪沙站及附近來回。Eric形容當時附近的人都「好恐慌周圍跑」，嘗試避開野豬。

他又說，雖然過往曾在樹林見過野豬，但今次是首次見到有野豬走入人堆，直言自己當時亦感到驚慌，「我咪一路避一路望住囉」。

野豬最少撞傷4人，他們均由救護員送到伊利沙伯醫院治理。其中一男一女可自行步入急症室；在烏溪沙站被撞跌的老翁，由救護員用輪椅推入急症室；另一名女子則半躺在擔架床上送院。

有老翁被野豬撞傷，送院治理。（王譯揚攝）

事發在今午（27日）約5時08分，警方接獲多名途人報案，指一隻野豬闖進港鐵烏溪沙站，撞到一名老翁，據悉他腳部受傷。野豬其後疾走竄逃，狂奔至附近迎海及銀湖．天峰一帶，據悉再撞到3名途人。兩男兩女傷者，均清醒送往威爾斯親王醫院治理。