屯門美樂花園3男通宵蒲吧　18歲女接走男友惹不滿爭執　兩人送院

屯門3名男子通宵蒲吧，18歲女友前來接走男友惹起男方友人不滿，雙方爆發衝突，一度推撞拉扯，其後有人報警。有街坊在網上表示昨晚起聽到爭執及打鬥聲響，並上載圖片，可見一名男子坐在地上，旁邊遺下紙巾及少量血漬。



警方及救援人員到場。（Peter KT Li 圖片）

今日（1日）上午7時44分，警方接報，指屯門美樂花園平台有3至4名男女揮拳互毆。警方及救援人員到場，一名30歲男子面部受傷，需要送院治理；另一名18歲女子則腰痛。警方正調查事件起因。

據了解，27歲姓蘇男子與19歲胞弟，以及30歲姓陳男子於凌晨時分一同到酒吧飲酒，直至早上7時半離開。眾人飲酒後返回美樂花園，途徑車閘時，陳男的18歲姓黃女友前來欲帶陳男離開，懷疑惹起蘇男不滿並與黃女爆發爭執，雙方推撞拉扯，其餘兩人一度勸交。警方接報到場，雙方表示不追究，蘇男與陳男尚未酒醒被送往屯門醫院檢查，案件列作醉酒人及糾紛處理。

網上圖片可見，一名男子坐在地上，旁邊遺下紙巾及少量血漬。（Peter KT Li 圖片）