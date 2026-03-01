荷蘭來港油漆藏$193萬K仔　13歲少女收千元報酬收貨　涉販毒被捕

香港海關日前（2月28日）截查一件由荷蘭經內地寄出香港，報稱油漆的快遞包裹，揭發油漆藏有約值193萬元的懷疑氯胺酮。海關追查案件，發現涉案包裹被一名13歲少女收取，她涉嫌「販運危險藥物」被捕。



海關毒品調查科毒品調查第二組調查主任羅秀蘭指，海關根據情報分析，與內地海關緝私部門聯合執法， 截查一件由荷蘭經內地寄出香港，報稱油漆的快遞包裹，海關人員經檢查後，在該包裹裏面的6罐油漆內發現約4.8公斤懷疑氯胺酮，約值193萬元。警方其後採取監控遞送行動，發現涉案包裹在元朗被一名13歲少女收取，她涉嫌「販運危險藥物」被捕，案件仍在調查中。

海關人員經檢查後，在該包裹裏面的六罐油漆內發現約4.8公斤懷疑氯胺酮，約值193萬元。（黃偉文攝）

海關人員經檢查後，在該包裹裏面的六罐油漆內發現約4.8公斤懷疑氯胺酮，約值193萬元。（黃偉文攝）

海關呼籲年青人切勿心存僥倖而鋌而走險，販運危險藥物屬嚴重刑事罪行，一經定罪，將對他們的前途造成嚴重影響。家長亦應多加留意子女所結交的朋友，以免他們受朋輩影響而吸毒或參與販毒活動，並留意他們有否來歷不明的收入。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。

海關毒品調查科毒品調查第二組調查主任羅秀蘭。（黃偉文攝）