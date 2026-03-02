旺角銀城廣場「流星雨」格仔舖疑走數　至少9人報警　案列盜竊

旺角銀城廣場一間名為「流星雨」的台式彈珠及格仔舖，近日傳出涉嫌「走數」風波。大批苦主昨日（3月1日）前往商場追討損失，現場店舖已被鐵欄圍封，杳無人煙。據悉，警方至今至少接獲9人報案，其中有人損失約5萬元。案件現列作「盜竊」處理，由旺角警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。



位於銀城廣場一樓的「流星雨彈珠」店，內有夾公仔機及格仔舖供人租用經營。現場觀察店面已被鐵欄重重圍封，大部分格仔舖已空置，僅餘少量零星的公仔及貨物遺留。原本放滿獎品的夾公仔機亦已被清空，只有少部分機器仍留有少量存貨。

《香港01》上周四（2月26日）到銀城廣場了解，大部分貨主已陸續取回寄賣物品，僅有個別人士因農曆新年期間離港，未能及時到場處理，商場方面亦盡量配合擁有鑰匙的店主進入清理貨物。

商場租務部職員沈先生表示，該租戶自去年年中開始簽約，由於本月的交租期尚未屆滿，目前並未出現欠租情況。然而，商場早前收到通知指該店近日將暫停營運，故派員到場了解情況，期間亦見到便裝警員到場拍照蒐證。

一名在場內租用夾公仔機的小姐透露，其租金為每月2,000元。她憶述該店在農曆新年前夕（年廿八及廿九）仍照常營業，但大年初一便突然停運。她表示幸好貨物未被場主清走，目前已成功取回公仔，損失不算嚴重，「其實依家都好少人夾，因為知道閂咗。只係睇吓佢哋會唔會通知，我哋最後清走啲嘢。」但已兌換的硬幣則無法變現。她認為損失最慘重的應是寄賣高價遊戲卡的格仔店主。目前一眾苦主正密切關注事態發展，期望能追回經濟損失。

《香港01》根據查冊資料，到「流星雨娛樂文化有限公司」位於荃灣的辦公室了解。單位有亮燈，但無人應門，閘外快遞堆積如山。記者嘗試致電聯絡公司其中一名陳姓董事，惟電話未能接通。

警收至少9宗報案

警方於上周五（2月27日）回覆《香港01》表示，旺角警區於2月20日上午接獲一名男子報案，指其於西洋菜南街一間店舖寄賣遊戲卡，事後未能如期收回共約5萬港元的生意款項。經初步調查，警方將案件定性為「盜竊」。

及至昨日（3月1日），再有多名苦主到涉事店舖追討，並報警求助，案列「盜竊」。據悉，警方至今暫接獲9人報案。其中一名報案人在去年7月起，以每月2,400現租借用4個格仔寄賣遊戲卡，店舖負責人會將每月銷售收入，用現金方式交予報案人，惟今年1月及2月報案人未收到錢，負責人亦失聯，故昨日到店舖報警求助。案件現交由旺角警區刑事調查隊跟進。