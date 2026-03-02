車cam直擊｜青山公路古洞段私家車疑騎線撼對頭貨車　車頭損毀

網上流傳一段車cam片段，顯示今（2日）早7時許，一輛白色私家車於青山公路古洞段往落馬洲方向行駛，期間懷疑偏離行車線，在「騎線」之際直撼對面線一輛貨車。



貨車被撞後失控轉向，最終撞向路邊圍欄停下。車禍過程驚險，拍攝者及時收掣無被波及。網上圖片可見，私家車右車頭嚴重損毀。



一輛白色私家車於青山公路古洞段往落馬洲方向行駛，期間懷疑偏離行車線，在「騎線」之際直撼對面線一輛貨車。（Bosco Chu／馬路的事 (即時交通資訊台)）

警方今（2日）早7時50分接報，指一輛私家車沿青山公路古洞段往往落馬洲方向行駛，期間與一輛貨車相隔太近，發生交通意外，事件中無人受傷。

